Galaxy S26 : Samsung renonce à une mise à niveau majeure de l’appareil photo pour maintenir son prix

Cela fait plusieurs générations que Samsung n’a pas réellement amélioré le module photo du modèle « standard » de sa gamme Galaxy S. Et selon un nouveau rapport venu de Corée du Sud, le Galaxy S26 n’échappera pas à la règle : aucune mise à niveau majeure n’est prévue… pour une simple raison : contenir le prix.

Samsung sacrifierait la mise à niveau photo pour garder un prix d’entrée à 859 dollars

D’après ce rapport, Samsung avait bien envisagé un nouveau système photo, ce qui aurait logiquement mené à une augmentation tarifaire. Mais, le groupe aurait finalement fhttps://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=45161ait marche arrière, notamment en raison de la hausse du coût des composants, et de la volonté de stabiliser le prix d’entrée de son modèle phare.

Apple aurait également influencé cette décision : la firme n’a pas relevé le prix de son iPhone 17, ce qui aurait poussé Samsung à rester compétitif.

Si rien ne change, le Galaxy S26 conservera donc le capteur principal de 50 mégapixels, l’ultra-grand-angle de 12 mégapixels et le téléobjectif 3x de 10 mégapixels. En clair, exactement le même trio que les années précédentes.

Les améliorations d’image ne viendraient donc que du processeur et de nouveaux algorithmes ISP, et non du matériel.

Un choix qui entraînerait… un retard de production

Ce changement de stratégie, décidé tardivement, aurait forcé Samsung à redessiner certaines pièces internes, provoquant un léger décalage du calendrier de production :

Galaxy S26 Ultra : production de masse dès décembre

Galaxy S26 & S26+ : production repoussée à fin janvier

Conséquence logique : la série Galaxy S26 serait dévoilée plus tard que d’habitude, probablement fin février 2026. À cela s’ajoute un autre facteur de retard : l’abandon du Galaxy S26 Edge, qui devait initialement remplacer la version Plus. Samsung a finalement fait marche arrière là-dessus aussi.

Galaxy S26 : assez d’innovation cette année ?

Les rumeurs des derniers mois dressent un tableau mitigé. Les nouveautés pressenties incluent une nouvelle version de Bixby dopée à l’IA, un design légèrement retouché, le support du Qi2, et le Snapdragon 8 Elite Gen 5 (selon les marchés). Les potentielles déceptions laissent entrevoir aucune nouvelle caméra, peu d’avancées matérielles visibles, et une série S qui semble « tourner en rond ».

Samsung semble privilégier la stabilité plutôt que l’innovation, mais cela pourrait ne pas suffire face à une concurrence de plus en plus agressive (Google, Apple, Xiaomi).