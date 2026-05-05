Accueil » Fairphone 3 : la fin d’un cycle… et le symbole d’un smartphone durable

Fairphone 3 : la fin d’un cycle… et le symbole d’un smartphone durable

Fairphone 3 : la fin d’un cycle… et le symbole d’un smartphone durable

L’histoire du Fairphone 3 touche à sa fin. Après sept années de support logiciel, l’emblématique modèle de Fairphone s’apprête à tirer sa révérence.

Une longévité rare, qui interroge directement les standards de l’industrie mobile.

Sept ans de mises à jour : une anomalie devenue référence

Lancé en 2019 avec une promesse de cinq ans de support, le Fairphone 3 aura finalement tenu deux années supplémentaires. La dernière mise à jour est attendue d’ici juin 2026, avec un arrêt officiel du support en août.

Dans un marché où la majorité des constructeurs plafonnent entre 3 et 5 ans, cette performance fait figure d’exception. À titre de comparaison, même des acteurs majeurs comme Samsung ou Apple n’ont généralisé les cycles longs que récemment — et rarement sur des modèles anciens.

Un design modulaire qui change la donne

Le Fairphone 3 n’était pas seulement un smartphone, mais une déclaration d’intention. Avec son architecture modulaire, il permettait le remplacement facile de la batterie, le changement de l’écran ou des capteurs photo et l’accès direct aux composants internes sans outils complexes.

Une philosophie prolongée avec le Fairphone 3+, qui proposait des améliorations (caméra, audio) tout en restant compatible avec le modèle initial.

Cette approche tranche radicalement avec la tendance du marché, dominée par des appareils scellés et difficilement réparables.

Une vision sociale et environnementale assumée

Au-delà de la technique, Fairphone inscrit son produit dans une démarche globale. Le Fairphone 3 est notamment associé à un programme de salaire décent pour les travailleurs, des initiatives de recyclage et de réutilisation et une traçabilité accrue des matériaux.

Plus de 1,25 million de dollars auraient été redistribués dans la chaîne d’approvisionnement via ces programmes.

Une approche encore marginale dans l’industrie, mais de plus en plus observée à mesure que les enjeux environnementaux s’imposent.

Une seconde vie grâce aux OS alternatifs

La fin du support officiel ne signe pas forcément la fin du produit. Le Fairphone 3 pourra continuer à évoluer via des systèmes alternatifs comme LineageOS, /e/OS ou encore postmarketOS.

Fait notable : Fairphone a activement contribué à ces écosystèmes, facilitant la transition pour les utilisateurs souhaitant prolonger la durée de vie de leur appareil.

Une leçon pour toute l’industrie mobile

Le Fairphone 3 ne rivalisait pas avec les flagships en puissance brute. Mais, ce n’était pas son objectif. Son héritage est ailleurs : prouver qu’un smartphone peut durer 7 ans, démontrer que réparabilité et longévité sont viables et ouvrir la voie à un modèle plus responsable.

À l’heure où l’industrie parle de plus en plus de durabilité, Fairphone n’expérimente plus — il incarne déjà une alternative concrète.

Et maintenant ?

La fin du support du Fairphone 3 marque moins une conclusion qu’un passage de relais. Entre réglementation européenne, pression écologique et évolution des usages, la longévité devient un argument stratégique.

Reste à savoir si les géants du secteur suivront réellement ce modèle… ou s’ils se contenteront d’en adopter certains principes. Une chose est sûre : avec le Fairphone 3, la durée de vie d’un smartphone n’est plus une limite technique — mais un choix industriel.