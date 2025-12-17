Accueil » iPhone 17e : Apple corrigerait enfin le principal défaut de son iPhone « abordable »

iPhone 17e : Apple corrigerait enfin le principal défaut de son iPhone « abordable »

iPhone 17e : Apple corrigerait enfin le principal défaut de son iPhone « abordable »

À mesure que sa présentation approche, l’iPhone 17e se précise… et devient de plus en plus intéressant. Dernière rumeur en date : Apple pourrait enfin corriger ce qui était perçu comme la plus grande faiblesse de l’iPhone 16e. Une évolution qui changerait radicalement l’attrait du modèle.

iPhone 17e : Le retour de MagSafe sur l’iPhone abordable

Selon un nouveau rapport de The Information, Apple prévoirait d’intégrer MagSafe à l’iPhone 17e. Une première pour la gamme « e », jusqu’ici privée de l’écosystème magnétique maison. Concrètement, cela impliquerait l’ajout d’aimants à l’arrière de l’appareil, la compatibilité avec les accessoires MagSafe, et surtout une recharge sans fil bien plus rapide.

L’iPhone 16e se contentait d’une recharge Qi classique plafonnée à 7,5 W. Avec MagSafe, l’iPhone 17e pourrait atteindre 20 W, voire 25 W, se rapprochant enfin de l’expérience offerte par les modèles plus chers.

Pour beaucoup d’utilisateurs, l’absence de MagSafe était un compromis difficile à accepter. Apple semble désormais prête à revoir sa copie.

Un modem plus moderne pour la connectivité

Autre information intéressante : selon du code interne repéré par MacRumors, l’iPhone 17e serait équipé du modem C1 ou du nouveau C1X, ce dernier ayant fait ses débuts avec l’iPhone Air.

Cette fuite rejoint les informations de The Information, qui évoque explicitement l’utilisation du C1X pour la connectivité cellulaire du modèle.

Même si Apple communique peu sur ses modems, ces évolutions pourraient se traduire par une meilleure efficacité énergétique, une stabilité accrue du réseau, et et une préparation progressive à l’abandon des solutions tierces.

Un iPhone « e » de plus en plus proche du modèle standard

Les rumeurs précédentes dressent un portrait encore plus ambitieux de l’iPhone 17e. Apple envisagerait notamment :

une Dynamic Island, absente de l’iPhone 16e,

une caméra frontale avec Center Stage,

et une version allégée de la puce A19.

Si ces éléments se confirment, l’iPhone 17e ne serait plus un simple iPhone « au rabais », mais un véritable modèle intermédiaire, très proche de l’iPhone 17 classique dans l’usage quotidien.

Une concurrence féroce au printemps

Prévu pour une sortie au printemps, l’iPhone 17e devra affronter une concurrence particulièrement agressive sur le segment milieu de gamme le OnePlus 15R, attendu ce mois-ci, le Galaxy A57 de Samsung, et le Pixel 10a de Google.

Autant de modèles qui misent sur un excellent rapport qualité-prix, obligeant Apple à se montrer plus généreuse que par le passé.

Trop beau pour être vrai ?

Sur le papier, l’iPhone 17e coche presque toutes les cases. MagSafe, modem plus récent, design modernisé, performances solides… le tableau est séduisant, peut-être même un peu trop.

Apple semble vouloir compenser une période logicielle jugée plus timide avec des choix matériels plus audacieux. Reste à savoir jusqu’où la firme acceptera d’aller sans cannibaliser ses modèles plus chers.

Une chose est sûre : si ces rumeurs se confirment, l’iPhone 17e pourrait bien devenir le meilleur iPhone « budget » jamais proposé par Apple.