Accueil » Instagram limite les hashtags à 5 par publication pour favoriser la qualité

Instagram limite les hashtags à 5 par publication pour favoriser la qualité

Instagram limite les hashtags à 5 par publication pour favoriser la qualité

Les légendes Instagram saturées de hashtags, pourraient bientôt appartenir au passé. Comme prévu, plateforme déploie actuellement une nouvelle règle limitant le nombre de hashtags à cinq par publication, une décision confirmée par Adam Mosseri, patron d’Instagram, qui souhaite recentrer la visibilité des contenus sur leur qualité plutôt que sur des artifices d’optimisation.

Cette évolution marque une nouvelle étape dans la transformation d’Instagram, où la découverte de contenus repose de moins en moins sur les hashtags et de plus en plus sur les signaux d’engagement, la pertinence et le comportement des utilisateurs.

« Quelques hashtags précis valent mieux qu’une longue liste »

Dans une récente publication sur son canal de conseils Instagram, Adam Mosseri a justifié cette décision sans détour : « Même si cela peut être tentant d’en utiliser beaucoup, quelques hashtags spécifiques fonctionnent généralement mieux qu’une longue liste de termes génériques. La qualité prime sur la quantité ».

Selon lui, si les hashtags peuvent encore jouer un rôle dans la recherche, ils n’augmentent pas automatiquement la portée d’un post. Il encourage donc les créateurs à se concentrer avant tout sur le type de contenu qui résonne réellement avec leur audience, plutôt que de multiplier les balises dans l’espoir de « tromper » l’algorithme.

Une tendance de fond déjà amorcée par Instagram

Cette limitation ne sort pas de nulle part. Depuis plusieurs années, Instagram répète que les hashtags ne sont plus le levier central de la découverte de contenus qu’ils ont pu être par le passé.

Selon Social Media Today, la plateforme teste des limites de hashtags depuis plus d’un an. Certaines expérimentations allaient même jusqu’à restreindre les publications à trois hashtags seulement. Le seuil de cinq hashtags semble aujourd’hui être le compromis retenu pour un déploiement plus large.

L’objectif est clair : réduire les usages abusifs, limiter le spam et décourager les pratiques consistant à empiler des hashtags populaires sans lien réel avec le contenu publié.

Instagram encourage une utilisation plus intelligente des hashtags

Dans une publication récente sur Threads, Instagram a également partagé plusieurs recommandations officielles à destination des créateurs :

utiliser des hashtags pertinents et directement liés au contenu,

éviter les hashtags trop génériques ou hors sujet,

ne pas multiplier les tags dans la légende au risque de nuire aux performances du post.

La plateforme prévient explicitement que l’usage excessif ou non pertinent de hashtags peut désormais avoir un impact négatif sur la visibilité d’une publication.

Moins de hashtags, plus de lisibilité et d’engagement

Au-delà de l’algorithme, cette décision améliore aussi l’expérience utilisateur. Des légendes plus courtes, plus lisibles et moins encombrées rendent les contenus plus agréables à consommer.

En limitant les hashtags, Instagram cherche à favoriser des interactions plus authentiques, des audiences réellement intéressées par le sujet, et une plateforme moins polluée par des pratiques opportunistes.

En clair, Instagram continue de fermer la porte aux stratégies de « gaming » de l’algorithme, au profit d’un écosystème où le contenu, le contexte et l’engagement réel priment sur les astuces superficielles.