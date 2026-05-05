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Galaxy S27 Ultra : Samsung prépare un capteur 200 mégapixels à ouverture variable face à l’iPhone 18 Pro

Galaxy S27 Ultra : Samsung prépare un capteur 200 mégapixels à ouverture variable face à l'iPhone 18 Pro

Samsung pourrait bien préparer un retour stratégique sur un terrain qu’il connaît déjà : l’ouverture variable. Selon une fuite venue de Weibo, le futur Galaxy S27 Ultra intégrerait cette technologie sur son impressionnant capteur principal de 200 mégapixels — une évolution qui pourrait redéfinir la photographie mobile haut de gamme.

D’après le leaker Smart Pikachu, souvent bien informé sur l’écosystème asiatique, Samsung travaillerait activement sur une nouvelle génération de capteurs photo pour son flagship à venir.

Le Samsung Galaxy S27 Ultra ne se contenterait pas d’augmenter la puissance brute : il introduirait une mécanique optique plus avancée, capable d’adapter physiquement l’ouverture du diaphragme.

Un choix loin d’être anodin, alors que Apple préparerait également une évolution similaire sur ses futurs iPhone.

L’ouverture variable : un retour aux fondamentaux de la photographie

Concrètement, une ouverture variable permet de modifier la quantité de lumière qui entre dans le capteur. Une grande ouverture (f/1.4 — f/1.8) capte plus de lumière, ce qui est idéale en basse luminosité, avec un flou d’arrière-plan naturel. Une petite ouverture (f/2.4 — f/4) réduit quant à elle la lumière, ce qui est utile en plein jour, avec une meilleure netteté globale.

Sur smartphone, où les capteurs restent contraints par la taille, cette flexibilité devient un levier crucial pour améliorer l’exposition, la profondeur de champ, la macro et la gestion des scènes contrastées.

Samsung avait déjà expérimenté cette technologie sur les Samsung Galaxy S9 et S9+, mais à une époque où les capteurs étaient bien moins ambitieux.

Avec 200 mégapixels, Samsung joue déjà la carte de la résolution extrême. Mais, cette stratégie a ses limites : Pixels plus petits, sensibilité à la lumière réduite et dépendance accrue au traitement logiciel.

L’ajout d’une ouverture variable permettrait de corriger ces contraintes à la source, au niveau matériel. Une approche plus « photographique », moins dépendante uniquement de l’IA.

Face à Apple : une bataille qui se joue sur deux fronts

Le timing n’est pas un hasard. Apple préparerait pour sa part un iPhone 18 Pro avec :

Une ouverture variable sur capteur principal 48 mégapixels

Des optiques améliorées sur ultra grand-angle et téléobjectif

Une caméra frontale 24 mégapixels revue

Mais, Apple mise aussi sur le logiciel. Selon Mark Gurman (Bloomberg), iOS 27 introduirait de nouveaux outils photo dopés à l’IA : Étendre, améliorer, recadrer. Une stratégie qui rapproche Apple des capacités déjà proposées par Google et Samsung en matière de retouche intelligente.

Une montée en gamme… et des prix sous tension

Derrière ces innovations se cache une réalité plus industrielle : le coût. La pénurie de mémoire évoquée dans la chaîne d’approvisionnement pourrait faire grimper les prix de production.

Résultat , Samsung pousse le hardware à son maximum, Apple renforce son avance logicielle et les prix pourraient suivre une trajectoire ascendante.

Vers une nouvelle ère de la photographie mobile hybride

Ce que prépare Samsung avec ce Galaxy S27 Ultra dépasse la simple fiche technique. L’ouverture variable marque un retour à une photographie plus « physique », où l’optique reprend de l’importance face à l’algorithmique.

Face à une industrie dominée par l’IA, cette approche hybride — mêlant capteur haute définition, mécanique avancée et traitement logiciel — pourrait bien définir la prochaine génération de smartphones premium.

Et dans cette course, une chose est sûre : la bataille entre Samsung et Apple n’a jamais été aussi photographique. itions photo de l’iPhone 18 Pro.