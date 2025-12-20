Accueil » Xiaomi 17 Ultra : une batterie colossale et un virage stratégique pour le futur ultra-premium

Xiaomi s’apprête à lever le voile sur le Xiaomi 17 Ultra la semaine prochaine en Chine. En l’absence de communication officielle détaillée, une nouvelle fuite vient toutefois éclairer l’un des axes majeurs de ce futur flagship : l’autonomie.

Selon les dernières informations, le Xiaomi 17 Ultra embarquerait une batterie nettement plus imposante que celle de son prédécesseur, confirmant la volonté de la marque de renforcer son positionnement ultra-premium.

Une batterie de 6 800 mAh : Xiaomi muscle sérieusement l’endurance

D’après une fuite publiée sur Weibo par le leaker Bald Panda, le Xiaomi 17 Ultra serait équipé d’une batterie de 6 800 mAh, un bond significatif par rapport aux 6 000 mAh du Xiaomi 15 Ultra lancé plus tôt cette année.

La recharge serait à la hauteur de cette capacité, avec une recharge filaire de 100 W, et une prise en charge de la recharge sans fil (puissance non précisée). Xiaomi resterait donc fidèle à sa philosophie : des batteries toujours plus grandes, sans compromis sur la vitesse de recharge.

À noter toutefois que le Xiaomi 17 Pro conserverait l’avantage sur le papier avec une batterie encore plus massive de 7 500 mAh, suggérant une segmentation claire entre les modèles Pro et Ultra.

Design affiné malgré la batterie XXL

Malgré cette batterie généreuse, le Xiaomi 17 Ultra conserverait un gabarit relativement maîtrisé. Les dimensions évoquées sont de 77,6 mm de largeur pour 8 mm d’épaisseur, avec un poids annoncé à 227 grammes.

À titre de comparaison, le Xiaomi 15 Ultra affichait une largeur de 75,3 mm, une épaisseur de 9,4 mm, et un poids compris entre 226 et 229 grammes. Le gain en finesse est notable et suggère une optimisation interne importante, probablement grâce à une nouvelle génération de batteries silicium-carbone.

Le smartphone serait proposé en quatre coloris : noir, blanc, vert et violet.

Un écran plat et un hardware de très haut niveau

Autre évolution majeure : le Xiaomi 17 Ultra abandonnerait les écrans incurvés au profit d’une dalle plate de 6,8 pouces. Il s’agirait d’un écran LTPO 2K, combinant haute résolution et taux de rafraîchissement adaptatif, dans la droite lignée des standards premium actuels.

Sous le capot, Xiaomi miserait sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagné jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5x, et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.1. Une configuration pensée pour rivaliser frontalement avec les futurs Galaxy S26 Ultra et iPhone 18 Pro Max.

Leica, encore plus loin dans la photographie mobile

La partie photo s’annonce comme l’un des points forts du Xiaomi 17 Ultra. Le constructeur préparerait un nouveau module triple caméra co-développé avec Leica, avec une ambition clairement affichée : le très haut niveau professionnel.

La configuration évoquée comprendrait :

un capteur principal OmniVision OV50X de 50 mégapixels au format 1 pouce,

un ultra grand-angle de 50 mégapixels,

et surtout une nouvelle optique périscopique de 200 mégapixels, certifiée Leica APO.

Cette dernière serait une première dans l’industrie, avec pour objectif de réduire drastiquement les aberrations chromatiques, un défaut encore visible sur la plupart des téléobjectifs mobiles.

À l’avant, Xiaomi irait également très loin avec une caméra selfie de 50 mégapixels, un choix rare sur le segment ultra-premium.

Un Ultra plus équilibré que jamais ?

Avec le Xiaomi 17 Ultra, la marque semble vouloir rééquilibrer sa formule Ultra avec une batterie enfin à la hauteur de ses performances, un design plus fin malgré un volume énergétique en hausse, un écran plat plus consensuel, et une photographie encore plus ambitieuse grâce à Leica.

Si ces fuites se confirment, le Xiaomi 17 Ultra pourrait devenir l’un des smartphones les plus complets de sa génération, capable de rivaliser aussi bien sur l’autonomie que sur la photo et la puissance brute.

Reste désormais à découvrir le prix, la disponibilité internationale et les éventuelles optimisations logicielles qui accompagneront ce mastodonte lors de son annonce officielle.