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OpenAI vs Anthropic : la guerre des développeurs s’intensifie autour de GPT-5.5 et Claude

OpenAI vs Anthropic : la guerre des développeurs s’intensifie autour de GPT-5.5 et Claude

San Francisco s’est transformée, le temps d’une soirée, en théâtre d’une rivalité devenue centrale dans l’IA. Comme le rapporte Venturebeat, d’un côté, OpenAI organise un meetup exclusif autour de GPT-5.5. De l’autre, Anthropic convie ses invités à un événement concurrent.

Entre les deux : des milliers de développeurs courtisés à coups d’accès gratuits et de promesses technologiques.

Un « cadeau » stratégique pour 8 000 développeurs

Avant même que la soirée ne commence, OpenAI a surpris plus de 8 000 développeurs ayant postulé à son événement en leur offrant un bonus inattendu : un accès multiplié par 10 aux capacités de Codex sur ChatGPT, valable jusqu’au 5 juin.

Une décision confirmée par Sam Altman, qui avait annoncé vouloir « faire quelque chose de sympa » pour les candidats non retenus.

Derrière le geste, une stratégie limpide : encourager un usage intensif, créer une dépendance aux outils et convertir cet usage en abonnements payants.

En d’autres termes, OpenAI subventionne temporairement l’expérience pour accélérer l’adoption.

Codex comme cheval de Troie de l’écosystème

Ce boost change concrètement la donne pour les développeurs :

Plus de requêtes quotidiennes

Prototypage accéléré

Debug et itérations quasi illimités

Codex devient ainsi bien plus qu’un outil : un environnement de travail complet.

OpenAI parie sur un mécanisme classique dans la tech : tester sans friction, intégrer dans les workflows et rendre indispensable.

Une soirée… conçue par l’IA elle-même

Le plus étonnant reste ailleurs. Selon Altman, GPT-5.5 aurait lui-même participé à l’organisation de l’événement :

Choix de la date (5/5 à 5:55)

Suggestion de laisser les humains faire les discours

Idée d’une boîte à suggestions pour la future version

Un détail qui illustre ce que l’industrie appelle désormais des comportements « émergents » : des systèmes capables de proposer des décisions contextuelles, au-delà de simples réponses.

Anthropic contre-attaque sur le même terrain

Le même soir, à quelques rues de là, Anthropic organise un événement VIP en amont de sa conférence « Code with Claude ». Le timing n’a rien d’anodin.

Les deux entreprises ciblent exactement le même public : développeurs, startups et décideurs techniques. Et surtout, le même usage clé : le code.

Une rivalité qui dépasse la technique : le modèle économique en jeu

Les chiffres récents illustrent un basculement majeur :

Anthropic : 31,4 % de part de marché LLM (revenus)

OpenAI : 29 %

Mais, surtout : Anthropic génère beaucoup plus de revenus par utilisateur, OpenAI domine largement en volume d’utilisateurs.

Ce contraste révèle deux stratégies : OpenAI gère la massification, tandis que Anthropic cherche la monétisation autour des entreprises.

Le vrai champ de bataille : les développeurs

Ce que montrent ces événements simultanés, ce n’est pas une guerre marketing — c’est une bataille structurelle. Les développeurs sont devenus les intégrateurs des modèles, les prescripteurs des outils et les architectes des usages futurs. Celui qui gagne leur fidélité gagne l’écosystème.

Derrière cette rivalité se profile un enjeu encore plus vaste : la valorisation. OpenAI est estimée à une valorisation autour de plus de 850 milliards de dollars, tandis que Anthropic pourrait dépasser ce seuil prochainement.

Les deux acteurs se dirigent vers des IPO potentielles, avec un objectif commun : devenir la plateforme centrale de l’IA mondiale

Une bataille culturelle autant que technologique

Ce qui se joue à San Francisco dépasse largement une soirée ou un bonus temporaire. C’est une nouvelle forme de compétition :

Produits → API

Utilisateurs → développeurs

Applications → agents

OpenAI mise sur l’adoption massive. Anthropic sur la valeur par client. Mais au final, ce sont les développeurs — ceux qui écrivent le code — qui décideront quel modèle deviendra incontournable.

Et en attendant, ils profitent d’un luxe rare dans l’histoire de la tech : être au cœur d’une guerre où tout le monde veut les séduire.