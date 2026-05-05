1X Technologies vient de publier une démonstration aussi fascinante que symbolique : son robot humanoïde Neo participe déjà à certaines étapes de production de ses propres congénères.

Dans sa nouvelle usine de Hayward, en Californie, l’entreprise norvégiano-américaine veut passer du prototype séduisant à la fabrication à grande échelle.

Des humanoïdes sur la ligne d’assemblage

Dans la vidéo, Neo n’apparaît pas comme un robot totalement autonome remplaçant les ouvriers, mais comme un assistant de production. Il transporte, trie et manipule des pièces aux côtés d’équipes humaines, dans une logique de collaboration plutôt que d’automatisation totale.

Cette image est puissante : le robot domestique de demain commence par apprendre à exister dans l’usine qui le produit.

1X mise sur une intégration verticale poussée. L’entreprise conçoit et fabrique en interne des composants clés, comme les moteurs, batteries, capteurs et éléments structurels, afin de mieux contrôler la qualité et d’accélérer les cycles d’amélioration.

La nouvelle usine s’étend sur environ 5 400 mètres carrés et vise une capacité initiale d’environ 10 000 robots par an, avant une montée en puissance plus ambitieuse à horizon 2027.

Neo reste un produit en apprentissage

Malgré la mise en scène industrielle, Neo n’est pas encore le majordome autonome promis par la science-fiction. 1X indique que le robot est conçu pour l’autonomie complète, mais que les premières versions fonctionneront avec des capacités progressives, nourries par l’usage réel et l’apprentissage continu.

C’est le vrai pari de 1X : faire de chaque Neo livré un produit, mais aussi une source de données pour entraîner les générations suivantes.

Le début d’une boucle robotique

Avec Neo, 1X ne vend pas seulement un humanoïde domestique. L’entreprise expérimente une boucle industrielle où les robots aident à produire les robots qui, demain, aideront dans les foyers.

Ce n’est pas encore l’usine autonome. Mais c’est peut-être le premier chapitre crédible d’une robotique de masse.