Face à l’iPhone 18 Pro, Samsung pourrait ressusciter une technologie… qu'elle avait inventée

Apple a beau être parfois en retard sur certaines innovations matérielles, son influence sur l’industrie du smartphone reste disproportionnée. Lorsqu’un nouvel iPhone introduit une fonctionnalité clé, le reste du marché finit presque toujours par s’aligner.

Et, selon les dernières rumeurs, l’iPhone 18 Pro pourrait bien forcer Samsung à fouiller dans ses propres archives technologiques.

Samsung testerait le retour de l’ouverture variable

D’après le leaker réputé Digital Chat Station, Samsung serait actuellement en phase de test sur des capteurs photo à ouverture variable, une réponse directe aux rumeurs entourant l’iPhone 18 Pro, qui pourrait inaugurer cette technologie chez Apple.

L’information provient de sources chinoises proches de la chaîne d’approvisionnement. Si elle se confirme, cela marquerait un tournant stratégique : Samsung ne chercherait pas seulement à égaler Apple, mais à reprendre un avantage qu’il avait autrefois créé.

Dans le même rapport, le leaker évoque également le test d’un smartphone pliable au format plus large, pensé comme une réponse au futur iPhone Fold. Ce modèle pourrait se concrétiser sous la forme d’un Galaxy Z Fold 8 « Wide », ciblant un usage plus proche d’une tablette compacte.

Un retour aux sources pour Samsung

Ce qui rend cette rumeur particulièrement intéressante, c’est qu’il ne s’agirait pas d’une nouveauté absolue pour Samsung. Le Galaxy S9, lancé en 2018, fut le premier smartphone au monde à intégrer une ouverture variable. À l’époque, le capteur principal pouvait basculer mécaniquement entre une focale f/1.5 pour les environnements sombres, et une focale f/2.4 pour les scènes lumineuses.

Une approche élégante, pensée pour optimiser la gestion de la lumière sans recourir exclusivement au traitement logiciel. Pourtant, cette technologie a été abandonnée dès la gamme Galaxy S20, et n’a jamais refait surface depuis.

Une technologie jamais vraiment morte dans l’industrie

Si Samsung a tourné la page, d’autres constructeurs ont continué à explorer l’ouverture variable. Huawei l’utilise sur plusieurs générations, y compris sur ses modèles pliables récents comme le Mate X7 et la série Mate 80, tandis que Xiaomi avait introduit une ouverture variable f/1.6–4.0 sur le Xiaomi 14 Ultra… avant de la supprimer dès le modèle suivant.

Autrement dit, la technologie n’a jamais disparu — elle attendait simplement le bon moment pour revenir sur le devant de la scène. Et l’iPhone 18 Pro pourrait être ce catalyseur.

Vers un Galaxy S27 Ultra plutôt qu’un S26 Ultra ?

Une rumeur plus ancienne évoquait déjà le retour de l’ouverture variable sur le Galaxy S26 Ultra, mais celle-ci n’a jamais été corroborée. Le calendrier semble aujourd’hui plus cohérent pour une intégration sur le Galaxy S27 Ultra, qui arriverait quelques mois après l’iPhone 18 Pro et laisserait à Samsung le temps d’affiner son implémentation.

Cela correspondrait à la stratégie habituelle du constructeur coréen : observer, adapter… puis optimiser.

Copier… ou reprendre l’avantage ?

Dans l’univers du smartphone, copier est presque une règle tacite. Mais, dans ce cas précis, Samsung ne copierait pas Apple — il copierait une version modernisée de lui-même.

Reste une question essentielle : cette résurgence de l’ouverture variable sera-t-elle motivée par une véritable amélioration de la qualité photo, ou simplement par la nécessité de cocher une case marketing face à Apple ?

Si Samsung décide de ressusciter cette technologie, espérons que ce soit pour ce qu’elle apporte réellement : une photographie plus naturelle, plus maîtrisée, et moins dépendante du traitement logiciel.