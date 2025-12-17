Samsung étend sa technologie Micro RGB dès 55 pouces pour 2026

Honor Win : lancement confirmé le 26 décembre, une nouvelle série gaming dévoile son design

Après avoir marqué les esprits avec son impressionnant téléviseur Micro RGB de 115 pouces, lancé en août dernier, Samsung confirme aujourd’hui une évolution majeure de sa stratégie. La technologie Micro RGB ne restera pas cantonnée aux écrans démesurés : elle arrivera en tailles beaucoup plus raisonnables, allant désormais de 55 à 115 pouces.

Une annonce clé, car si le rêve d’un mur d’images de plus de 100 pouces fait fantasmer, la réalité des salons pousse plutôt vers des formats de 55, 65 ou 75 pouces. Et c’est précisément là que Samsung veut frapper fort en 2026.

Une gamme Micro RGB étendue, du salon au home cinéma XXL

Samsung proposera ainsi sa nouvelle génération de téléviseurs Micro RGB dans les diagonales suivantes : 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces, 85 pouces, 98 pouces, 100 pouces et toujours le modèle phare de 115 pouces (MR95F).

À ce stade, aucune information officielle sur les prix ni les dates de commercialisation n’a été communiquée. Tous les détails sont attendus lors du CES 2026 en janvier, où Samsung présentera ces modèles au public.

À noter : il s’agit à ce jour des plus petits téléviseurs Micro RGB jamais annoncés sur le marché. À titre de comparaison :

LG vient de dévoiler son Micro RGB evo en 75, 86 et 100 pouces,

Hisense se limite à un modèle RGB Mini-LED de 116 pouces,

TCL propose en Chine son Q9M RGB Mini-LED à partir de 65 pouces.

Samsung prend donc une longueur d’avance en rendant cette technologie accessible à des formats plus conventionnels.

Micro ou Mini RGB : une question de taille… microscopique

Il n’existe pas encore de norme officielle définissant précisément les termes Mini RGB ou Micro RGB. Samsung apporte toutefois une clarification importante :

les LED rouges, vertes et bleues utilisées dans ses téléviseurs mesurent moins de 100 micromètres (μm) chacune.

Pour donner un ordre d’idée, c’est plus fin qu’un cheveu humain, à peine plus grand qu’un grain de poussière.

Contrairement aux téléviseurs LED traditionnels, qui utilisent un rétroéclairage blanc ou bleu combiné à des filtres de couleur, la technologie Micro RGB repose sur des LED RGB indépendantes. Résultat, une pureté des couleurs nettement supérieure, une luminosité colorimétrique accrue, et une précision proche, voire supérieure, aux meilleurs OLED.

Un nouveau cerveau : le Micro RGB AI Engine Pro

Samsung ne mise pas uniquement sur la taille des LED. La véritable « sauce maison » se trouve dans le traitement de l’image. La gamme 2026 inaugure une nouvelle puce dédiée : le Micro RGB AI Engine Pro, capable de gérer les couleurs, le contraste et la luminosité image par image. Cette approche vise à conserver une restitution fidèle et naturelle, sans tomber dans l’excès de saturation souvent reproché aux téléviseurs très lumineux.

Parmi les technologies embarquées :

4K AI Upscaling Pro,

AI Motion Enhancer Pro,

Color Booster et HDR avancé,

couverture 100 % du gamut BT.2020, certifiée par VDE.

Le tout fonctionne en temps réel, avec un accent particulier sur la cohérence visuelle et la netteté.

Un écran anti-reflets et une expérience audio complète

Comme sur le modèle 115 pouces, les téléviseurs Micro RGB 2026 bénéficieront du revêtement Glare Free, particulièrement efficace pour bloquer les reflets de lumière naturelle et artificielle. Un atout clé pour les grands formats, souvent difficiles à positionner dans un salon lumineux.

Côté son, Samsung coche toutes les cases : Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, et Q-Symphony, pour synchroniser le son avec des barres de son ou enceintes Samsung.

La marque tease également la prise en charge d’Eclipsa Audio sur l’ensemble de sa gamme TV 2026, pour une spatialisation encore plus poussée.

Vision AI toujours bien présent

Contrairement à certaines rumeurs, Vision AI reste au cœur de l’expérience. Grâce au bouton IA de la télécommande, les utilisateurs pourront lancer des recherches contextuelles, traduire l’audio en temps réel, générer des fonds d’écran, et accéder à Perplexity AI directement depuis le téléviseur.

Samsung entend clairement faire de ses TV Micro RGB des hubs intelligents, bien au-delà de la simple qualité d’image.

La grande inconnue : le prix

Reste la question qui fâche. Aujourd’hui, le téléviseur Micro RGB de 115 pouces est affiché à environ 30 000 dollars. L’arrivée de formats plus petits laisse espérer une baisse significative des prix, mais jusqu’où Samsung est-il prêt à descendre ?

Si la marque parvient à proposer une version Micro RGB « de base » à un tarif plus accessible, elle pourrait bien bouleverser le segment ultra-premium, d’autant que la concurrence s’intensifie rapidement.

Samsung affiche en tout cas une ambition claire : installer durablement la Micro RGB comme une alternative crédible à l’OLED et au Mini-LED haut de gamme. Les premières démonstrations publiques auront lieu lors du CES 2026, où nous pourrons juger si la promesse tient toutes ses promesses… et si cette technologie peut réellement quitter le domaine du rêve pour entrer dans nos salons.