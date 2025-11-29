Accueil » Galaxy S27 Ultra : Samsung réutiliserait le même capteur photo pour la 4e année

Pendant que Sony dévoile le capteur mobile de 200 mégapixels le plus avancé de l’industrie, Samsung envisagerait… de réutiliser le même capteur pour la 4ᵉ année consécutive.

Une nouvelle fuite affirme que le Galaxy S27 Ultra pourrait encore une fois utiliser le même capteur ISOCELL de 200 mégapixels de 1/1,3″, déjà présent dans les Galaxy S23 Ultra, S24 Ultra et S25 Ultra.

Une décision difficile à comprendre — surtout au moment où Sony frappe fort avec son nouveau LYTIA 901, un capteur qui change véritablement la donne.

Sony LYT-901 : le capteur 200 de mégapixels capable de bousculer le marché

Sony a officialisé son premier capteur haut de gamme de 200 mégapixems, le LYT-901 (ex -IMX09E), et ses caractéristiques sont tout simplement impressionnantes :

200 mégapixels, capteur 1/1,12″ (énorme pour un smartphone)

pixels de 0,7 μm

technologie Quad-Quad Bayer (QQBC) : 16 pixels fusionnés

remosaïçage IA intégré dans le capteur

HDR > 100 dB

10 fps RAW en 200 mégapixels

30 fps en 50 MP

zoom x4 avec qualité quasi-lossless grâce à l’IA

meilleures performances en basse lumière

détails et textures très bien conservés

Sony promet un niveau de détail inédit, mais surtout une sensibilité bien meilleure que celle des capteurs de 200 mégapixels traditionnels. Les premiers smartphones équipés sont attendus dès mars 2026, notamment chez Vivo, Oppo et Xiaomi.

En clair : Sony vient de viser directement la position dominante de Samsung sur le segment des capteurs haute résolution.

Galaxy S27 Ultra : pas de nouveau capteur, malgré les plans initiaux

D’après @UniverseIce, Samsung avait initialement étudié la possibilité d’intégrer un nouveau capteur de 200 mégapixels 1/1,1″ (probablement Sony ou OmniVision) sur le Galaxy S27 Ultra.

Mais ce projet aurait été abandonné pour une raison bien terre-à-terre : un coût trop élevé, susceptible de réduire les marges de Samsung.

Résultat :

Pas de nouveau capteur

Même capteur ISOCELL de 200 mégapixels utilisé depuis 2023

Priorité aux économies plutôt qu’à l’innovation hardware

Ce choix contraste fortement avec la concurrence chinoise, qui devrait massivement adopter les nouveaux capteurs Sony et OmniVision en 2026.

Quels risques pour Samsung ?

Malgré un hardware vieillissant, les Galaxy Ultra restent parmi les meilleurs photophones du marché grâce à leur traitement logiciel. Mais les limites approchent.

Si Sony lance dès 2026 des capteurs plus grands, plus lumineux, plus détaillés, plus performants avec l’IA embarquée, alors les marques chinoises risquent d’obtenir un avantage matériel difficile à combler uniquement par logiciel.

L’ensemble du secteur tend vers des capteurs plus grands (1/1,12″, 1/1″), des architectures empilées plus rapides et de l’IA intégrée à l’intérieur même du capteur

Samsung, lui, s’entête à rester sur un capteur 1/1,3″ datant de 2022.

Samsung doit réagir, sinon le Galaxy S27 Ultra pourrait accuser le coup

Si Samsung persiste, le Galaxy S27 Ultra pourrait devenir le modèle Ultra le moins innovant depuis des années, un modèle dépendant à 90 % du logiciel et un photophone potentiellement dépassé par la concurrence en 2026

À l’inverse, Sony, Vivo, OPPO, Honor et Xiaomi pourraient profiter d’une avance matérielle significative, notamment en basse lumière et en zoom.

La grande question est donc simple : Samsung peut-il continuer à jouer la prudence alors que la compétition accélère ?