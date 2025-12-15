Huawei Mate 80 : déjà 750 000 ventes en deux semaines malgré des ruptures de stock

La série Huawei Mate 80 confirme son démarrage fulgurant. À peine quelques semaines après son lancement, le nouveau flagship du constructeur chinois aurait déjà franchi le cap des 750 000 unités expédiées, un chiffre impressionnant qui illustre l’élan commercial retrouvé de Huawei sur le segment haut de gamme.

Selon un informateur actif sur Weibo, ce volume aurait été atteint en seulement deux semaines, et ce malgré des contraintes d’approvisionnement persistantes. Une performance qui place le Mate 80 au-dessus de concurrents directs, comme les iPhone 17 et Xiaomi 17, du moins sur le marché chinois.

Un succès porté par un positionnement prix agressif

Plusieurs facteurs expliquent cette forte demande, à commencer par une fiche technique solide, intégrant de nouvelles technologies matérielles et logicielles. Mais l’élément clé reste le positionnement tarifaire.

Malgré son statut de flagship 2025, la série Mate 80 conserve des prix jugés accessibles par rapport à ses rivaux directs. Cette stratégie agressive semble avoir trouvé son public, attirant à la fois les fidèles de la marque et de nouveaux acheteurs en quête d’un smartphone premium sans surcoût excessif.

Ce succès commercial n’est toutefois pas sans conséquences. La forte demande a entraîné une pénurie de stocks, en particulier pour le modèle Mate 80 Pro Max.

Un utilisateur rapporte ainsi avoir contacté un magasin Huawei, qui lui aurait indiqué un délai d’attente pouvant aller jusqu’à deux mois pour une nouvelle commande : « J’ai appelé un magasin Huawei hier, et ils m’ont dit que le Mate 80 Pro Max que je commande maintenant n’arriverait que dans deux mois. C’est incroyable ».

Selon les estimations actuelles, certaines livraisons pourraient être repoussées jusqu’à février 2026, le temps pour Huawei de renforcer sa capacité de production et de réapprovisionner le réseau de distribution.

Une série qui pourrait battre des records sur la durée

Au-delà du lancement, les indicateurs suggèrent que la série Mate 80 pourrait s’inscrire dans la durée. Si la demande reste aussi soutenue, les analystes estiment que les expéditions cumulées pourraient dépasser les 10 à 14 millions d’unités d’ici l’an prochain.

Un scénario qui confirmerait non seulement le retour en force de Huawei sur le marché des flagships, mais aussi la pertinence de sa stratégie : innovation maîtrisée, prix contenus et forte identité produit.