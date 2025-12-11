fermer
Galaxy S26 Ultra : c’est officiel, Samsung mise uniquement sur Qualcomm en 2026

Après des mois de rumeurs contradictoires, nous avons enfin la confirmation tant attendue : le Galaxy S26 Ultra sera équipé exclusivement du Snapdragon 8 Elite Gen 5, partout dans le monde. Plus aucun Exynos pour le modèle Ultra l’an prochain.

Cette révélation vient d’une source très solide : la base de données de la FCC, où deux modèles du S26 Ultra viennent d’apparaître.

Deux modèles repérés : SM-S948B et SM-S948U

Les documents de la FCC confirment :

  • SM-S948B → version internationale/globale
  • SM-S948U → version destinée aux opérateurs américains

Et surtout, les deux modèles mentionnent le même SoC : SM8850 = Snapdragon 8 Elite Gen 5 (nom interne Qualcomm). C’est la première fois qu’un document réglementaire confirme noir sur blanc le processeur du Galaxy S26 Ultra.

Cette décision confirme la stratégie adoptée depuis quelques années :

  • Les modèles Ultra = Qualcomm uniquement
  • Les modèles S et S+ = Snapdragon + Exynos selon les régions

Samsung devrait continuer ce schéma :

Modèle

Europe

États-Unis

Corée du Sud

S26 Ultra

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5

S26/S26+

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Exynos 2600

Donc oui, seule la Corée recevra un Galaxy S26/S26+ en Exynos 2600, mais aucun pays n’aura de S26 Ultra en Exynos.

Ce que cela signifie pour le Galaxy S26 Ultra

Le passage au Snapdragon 8 Elite Gen 5 promet des performances CPU/GPU largement supérieures, une meilleure efficacité énergétique, un traitement IA plus avancé (NPU revu à la hausse) et moins de fragmentation logicielle entre régions.

Cela permet aussi à Samsung d’éviter les critiques visant les SoC Exynos sur les modèles haut de gamme, un problème récurrent depuis les séries S20 et S22.

L’entrée de la FCC scelle officiellement les débats : le Galaxy S26 Ultra sera 100 % Qualcomm partout dans le monde. Pour les utilisateurs, c’est une excellente nouvelle : plus de performances, plus de cohérence, et potentiellement moins de chaleur et de throttling… si Samsung maîtrise correctement l’intégration.

Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

