Samsung Galaxy Z Fold 8 : un nouveau modèle plus large se profile face à l’iPhone Fold

Samsung pourrait avoir laissé échapper un indice majeur sur l’avenir de ses smartphones pliables. D’après un rapport de SammyGuru, une enquête interne menée par le constructeur sud-coréen inclurait des visuels suggérant un nouveau design pour un second Galaxy Z Fold 8, distinct du modèle principal attendu l’an prochain.

Un appareil qui, à en croire ces images, adopterait une forme plus large et plus proche d’une tablette, rompant avec l’approche actuelle de la gamme Fold.

Galaxy Z Fold 8 : Un Fold qui ne ressemble pas au Galaxy Z Fold 7

Les visuels repérés dans cette enquête montrent un smartphone pliable radicalement différent du Galaxy Z Fold 7. Une fois déplié, l’appareil évoque davantage une tablette compacte qu’un smartphone allongé. Et même replié, il ne cherche plus à imiter les proportions d’un téléphone classique.

Cette silhouette rappelle davantage le Google Pixel Fold — ou même un iPad mini pliable — que les générations actuelles de Fold. Le format serait plus court verticalement mais nettement plus large, offrant une surface d’affichage pensée avant tout pour le confort en mode tablette.

Samsung ne mentionne jamais explicitement le Galaxy Z Fold 8 dans le sondage, ce qui suggère qu’il s’agit encore d’un test conceptuel, destiné à mesurer l’intérêt du public pour un changement de cap.

Un projet déjà évoqué… mais encore flou

Ce n’est pas la première fois qu’un tel modèle est évoqué. En septembre dernier, le média sud-coréen ETNews rapportait que Samsung travaillait sur un Fold plus large, avec un écran externe au ratio 18:9, un écran interne proche d’un format 18:18, presque carré.

À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 7 propose un écran externe en 21:9 et un écran interne en 20:18. Les nouvelles images issues du sondage ne correspondent toutefois pas parfaitement à ces chiffres, ce qui laisse penser que plusieurs prototypes sont actuellement à l’étude.

Ce flou confirme une chose : Samsung explore activement de nouvelles directions, sans avoir encore figé le design final.

Une réponse directe à l’iPhone Fold

Derrière cette réflexion stratégique se cache un enjeu majeur : Apple. Selon plusieurs sources, la firme de Cupertino s’apprêterait à lancer son premier iPhone pliable dès la fin de l’année prochaine, aux côtés de l’iPhone 18 Pro.

Ce futur iPhone Fold adopterait un format court et large, très proche de celui d’un iPad mini. Or, les visuels du Fold alternatif testés par Samsung semblent étonnamment alignés avec cette philosophie.

Autrement dit, Samsung ne chercherait plus seulement à perfectionner son Fold traditionnel, mais à occuper tous les segments du pliable haut de gamme, avant qu’Apple ne vienne y imposer ses propres codes.

Deux Fold, deux philosophies

À ce stade, une chose semble de plus en plus probable : le Galaxy Z Fold 8 ne serait pas seul. Samsung préparerait un Fold 8 “classique”, héritier direct du Fold 7, et un second modèle plus large, destiné aux utilisateurs qui trouvent le format actuel trop étroit ou trop orienté smartphone.

Une stratégie qui permettrait au constructeur de couvrir un spectre plus large d’usages — productivité, lecture, divertissement — tout en se protégeant face à l’arrivée imminente d’Apple sur le marché du pliable.

Prudence, mais signal clair

Bien sûr, les images issues d’un sondage ne garantissent rien. Samsung a déjà exploré de nombreux concepts qui n’ont jamais vu le jour. Mais le simple fait que ce design soit présenté à des utilisateurs montre que le statu quo n’est plus suffisant.

Le message est clair : à l’aube de l’ère du pliable version Apple, Samsung est prêt à réinventer son Fold, quitte à casser ses propres codes.