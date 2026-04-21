Le gaming mobile n’a jamais manqué de smartphones surpuissants. Ce qui lui a souvent manqué, en revanche, c’est une vraie idée de design capable de transformer l’usage. Avec le OnePlus Ace 6 Ultra et sa manette dédiée, OnePlus semble vouloir franchir ce cap : non pas seulement lancer un téléphone pour joueurs, mais proposer un système hybride pensé comme une console portable de nouvelle génération.

Le lancement chinois est confirmé pour le 28 avril 2026.

Un flagship gaming, oui — mais surtout un objet pensé pour jouer autrement

Sur le papier, le OnePlus Ace 6 Ultra coche déjà les cases attendues d’un téléphone gaming haut de gamme. Les fuites les plus concordantes évoquent une puce MediaTek Dimensity 9500, un écran OLED autour de 6,8 pouces avec 165 Hz, une énorme batterie située entre 8 500 et 8 600 mAh selon les sources, ainsi qu’une charge rapide pouvant grimper jusqu’à 100 W.

OnePlus n’a pas encore publié la fiche complète au moment où ces détails circulent, mais la direction est limpide : endurance, fluidité et puissance brute.

La vraie nouveauté, c’est la manette

Ce qui distingue vraiment le projet, c’est l’accessoire. La manette officielle — souvent traduite comme Strix ou présentée comme un contrôleur gaming OnePlus — se fixe sur les côtés et à l’arrière du téléphone pour lui donner une prise en main beaucoup plus proche d’une console portable. Là où la plupart des contrôleurs mobiles ajoutent des sticks et des boutons en façade, OnePlus choisit une approche plus radicale : aucun bouton à l’avant, pour laisser les pouces sur l’écran tactile, mais quatre commandes physiques à l’arrière — deux gâchettes et deux boutons — afin d’étendre les possibilités de contrôle sans élargir excessivement l’ensemble.

C’est précisément ce choix qui rend le duo intéressant. OnePlus ne cherche pas à imiter une manette de console classique ; la marque essaie plutôt de fusionner les avantages du tactile et ceux des boutons physiques.

En clair, l’écran continue d’assurer le pilotage principal, pendant que les actions les plus critiques — tirer, viser, déclencher certaines commandes — passent par l’arrière.

Une logique très e-sport dans les détails

OnePlus met en avant une fréquence d’interrogation de 1 000 Hz et un temps de réponse de 1,8 ms pour les commandes physiques, avec des micro-switchs mécaniques. Ce sont des chiffres qui visent clairement les joueurs sensibles à la latence et au ressenti des contrôles, pas seulement le grand public.

Certaines reprises des teasers mentionnent aussi un système d’accessoires modulaires fixé à l’arrière du contrôleur, dont un ventilateur magnétique chargé de limiter la chauffe et le throttling pendant les longues sessions.

Autrement dit, OnePlus construit ici quelque chose de plus ambitieux qu’une simple coque avec boutons. Le contrôleur devient une extension fonctionnelle du téléphone, avec ergonomie, refroidissement et commandes rapides intégrés dans une même logique. C’est une approche bien plus crédible qu’un accessoire gadget, surtout sur un appareil qui sera manifestement vendu comme une machine d’endurance autant que de performance. Cette conclusion relève de l’analyse.

OnePlus tente de créer une troisième voie

Le plus intéressant, au fond, c’est le positionnement. Depuis quelques années, le marché hésite entre deux modèles : le smartphone gaming pur, souvent démonstratif, et la console Android dédiée, plus niche. OnePlus semble essayer autre chose : un flagship normalisable au quotidien, capable de devenir une vraie machine de jeu lorsqu’on lui ajoute son accessoire. C’est plus souple qu’une console autonome, et potentiellement plus séduisant qu’un téléphone gamer rempli de concessions esthétiques.

Il reste évidemment des inconnues importantes : prix, disponibilité hors Chine, compatibilité logicielle précise, personnalisation des touches et qualité réelle de l’intégration. Sur ce point, les sources actuelles s’accordent surtout sur une chose : le lancement chinois est fixé au 28 avril, mais rien de concret n’a encore été annoncé pour les autres marchés.

Si OnePlus réussit l’exécution, le OnePlus Ace 6 Ultra pourrait dépasser le simple statut de smartphone gaming de plus. Il pourrait devenir l’un des premiers téléphones à traiter sérieusement une question longtemps laissée en suspens par le mobile : comment jouer mieux, sans renoncer à la nature même du smartphone.