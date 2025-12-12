Huawei Mate X7 : Le premier pliable avec un système photo digne d’un flagship classique

Huawei affirme que son Mate X7 est le premier smartphone pliant doté d’un système photo aussi performant que celui de ses flagships classiques. Une déclaration ambitieuse… mais au vu des prouesses récentes de Huawei en photographie, cela pourrait bien être vrai.

Le smartphone pliable sort enfin de Chine, et si tu cherches un modèle pliable et une caméra haut de gamme, le Mate X7 pourrait bien être « le » modèle à surveiller.

Écrans et charnière : du très haut niveau

Tailles d’écran :

Écran interne : 8 pouces — 2416 × 2210 pixels

Écran externe : 6,49 pouces — 2444 × 1080 pixels

Technologie X-True Display pour une clarté et un contraste renforcés

1 à 120 Hz adaptatif (interne + externe)

À noter : l’écran interne du Mate X7 est plus défini que celui du Galaxy Z Fold 7 (2416×2210 contre 2184×1968). Côté luminosité, l’écran externe attendrait 3000 nits, contre 2500 nits pour l’écran interne. Même si ces chiffres sont souvent optimistes, cela garantit une excellente lisibilité, y compris en plein soleil.

Pour le confort visuel, on pourra profiter du 1440 Hz PWM dimming sur les deux écrans — idéal pour réduire la fatigue oculaire en basse luminosité.

Durabilité : un bond spectaculaire

Huawei parle de nouvelles couches structurales : Non-Newtonian Fluid Protection Layer et Carbon Fiber Support Layer. Mais, la promesse importante est de +20 % de résistance aux chocs, et +100 % de résistance au pliage vs Mate X6.

Un argument majeur pour rassurer ceux qui hésitent encore sur la durabilité des foldables.

Caméras : le Mate X7 vise purement et simplement le trône

Le nouveau Mate X7 embarque 5 caméras :

Arrière :

50 mégapixels principal — f/1.49 à f/4 (ouverture variable sur 10 paliers), OIS, capteur RYYB 1/1,28 »

40 mégapixels ultra-grand-angle — f/2.2, RYYB

50 mégapixels téléobjectif périscopique — 3,5× optique, f/2.2, OIS, RYYB

Zoom téléobjectif également utilisable en macro

Selfie :

8 mégapixels (écran externe)

8 mégapixels (écran interne)

Améliorations annoncées

Par rapport au Mate X6, la firme annonce de +43 % de précision colorimétrique, +96 % de lumière captée et +43 % de fidélité des couleurs. Huawei utilise le combo RYYB (jaune à la place du vert → beaucoup plus de lumière) et LOFIC (pixels avec « réservoir » de lumière supplémentaire) pour y parvenir. Résultat, une meilleure gestion des contre-jours, plus de détails dans les ombres, un mode HDR plus naturel et des couleurs plus réalistes.

Huawei affirme même que son téléobjectif f/2.2 capte 127 % de lumière en plus que l’iPhone 17 Pro Max.

Batterie : grosse capacité et charge rapide

Sous le capot, on retrouve une batterie d’une capacité de 5 600 mAh, ce qui est énorme pour un smartphone pliable (le Galaxy Z Fold 7 plafonne à 4400 mAh). Pour la charge, on dispose du 66 W en charge filaire et 50 W en charge sans fil.

Huawei reste encore largement devant Samsung sur ce point.

Concernant le design, Le Mate X7 pèse 235 g avec une épaisseur de 9,5 mm une fois plié (comme un flagship classique), et de 4,5 mm dès lors qu’il est déplié (presque aussi fin que le Fold 7 à 4,2 mm). Voici les dimensions une fois le Mate X7 plié : 156,8 × 73,8 mm, et 156,8 × 144,2 mm une fois déplié. Le dos est en nanofibres tissées (900 fibres verticales/1700 horizontales). Le Mate X7 est disponible dans les coloris Brocade White, Nebula Red et Black.

Il offre une résistance IP58 + IP59, offrant une protection contre la poussière, immersion et même jets d’eau puissants.

Performances

Le modèle chinois embarque un Kirin 9030 Pro, probablement le même en version internationale. Pas de Snapdragon à cause des sanctions américaines. Huawei compense avec une grosse solution de dissipation thermique, des optimisations système poussées.

Les performances devraient être largement suffisantes pour un usage premium, même si pas au niveau du Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Disponibilité & prix

Huawei domine désormais le marché chinois des smartphones pliables (10+ millions vendus au 1er semestre 2025). Le Mate X7 sera vendu en Arabie saoudite, en Indonésie, en Turquie, en Russie, au Mexique et d’autres marchés émergents. Pas de sortie aux États-Unis et pas de sortie en Europe pour le moment.

Pas encore annoncé officiellement à l’international, mais en Chine, son tarif avoisine 2 000 euros après conversion.

Si Huawei n’était pas limité sur les marchés occidentaux, ce modèle serait probablement le rival le plus sérieux du Samsung Galaxy Z Fold 7 et du Pixel Fold.