MWC 2024 : Xiaomi 14 Ultra, plus qu’un smartphone, une révolution

Xiaomi vient de frapper un grand coup sur le marché mondial des smartphones ! Quelques jours seulement après son dévoilement en Chine, Xiaomi a lancé hier son produit phare de l’année, le Xiaomi 14 Ultra, à l’échelle mondiale lors du MWC 2024.

Il s’agit du troisième smartphone de la série 14 et, comme pour les smartphones Ultra de Xiaomi par le passé, l’entreprise a mis le paquet sur les spécifications tout en gardant le prix sous contrôle, à la manière typique de Xiaomi. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur le Xiaomi 14 Ultra.

Il s’avère que les rumeurs qui circulaient sur les spécifications du Xiaomi 14 Ultra étaient assez exactes. Le smartphone est doté d’un écran AMOLED LTPO WQHD+ de 6,73 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, surmonté de la protection en verre céramique de Xiaomi et d’une luminosité maximale de 3 000 nits. De plus, comme Samsung, Xiaomi a adopté un châssis en titane pour le 14 Ultra.

En ce qui concerne les performances, le Xiaomi 14 Ultra est un véritable monstre de puissance, équipé du fleuron Snapdragon 8 Gen 3. Son système de refroidissement Dual-Channel IceLoop, d’une surface de 4 000 mm², promet une performance triple de celle des systèmes traditionnels. Mais, le principal point fort du smartphone est sa caméra.

Le smartphone est doté d’une configuration à quatre caméras composée d’un capteur Sony LYT-900 de 50 mégapixels, d’un téléobjectif secondaire de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et OIS, d’un troisième téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3.2x et OIS, et d’un quatrième appareil photo ultra-large de 50 mégapixels. La caméra peut zoomer jusqu’à 30x grâce à l’IA.

Outre la caméra principale, les autres sont des capteurs Sony IMX 858. La caméra frontale est un capteur de 32 mégapixels. Le partenariat de Xiaomi avec Leica se poursuit également sur le 14 Ultra, vous trouverez donc des fonctionnalités logicielles supplémentaires.

Cette fois, les caméras ont des ouvertures beaucoup plus larges, combinées à une taille de capteur beaucoup plus grande, attendez-vous à des performances de caméra qui peuvent rivaliser ou surpasser le Galaxy S24 Ultra. Il est trop tôt pour faire des commentaires avant que quelqu’un ne teste les caméras en détail, mais c’est tout à fait possible.

Grosse batterie

Le smartphone est doté d’une batterie d’une capacité 5 300 mAh capable d’une charge filaire de 90 W, d’une charge sans fil de 80 W et d’une charge sans fil inversée de 10 W. En outre, le smartphone est résistant à l’eau selon la norme IP68. Xiaomi affirme que la batterie a la plus haute densité énergétique et que sa durée de vie globale a été augmentée de 17 %. Le smartphone est livré avec HyperOS, basé sur Android 14.

Le Xiaomi 14 Ultra est également équipé de la puce d’amélioration du signal T1, qui, selon l’entreprise, augmentera les performances cellulaires jusqu’à 37 %, les performances Wi-Fi jusqu’à 16 % et prendra en charge la communication bidirectionnelle par satellite.

En ce qui concerne les variantes de stockage, le smartphone est disponible dans une seule variante au niveau mondial, avec 16 Go de RAM LPDDD5x et 512 Go de stockage UFS 4.0.

Prix et disponibilité

Il est disponible en deux variantes de couleur — noir et blanc — et son prix est fixé à 1 499,99 euros au niveau mondial. Avec ses innovations et son positionnement tarifaire, Xiaomi défie les géants du secteur et réaffirme son ambition de leader technologique.

Le Kit Photographie Xiaomi 14 Ultra enrichit l’expérience avec une poignée intégrant un bouton déclencheur et un zoom, le tout dans un étui en cuir élégant et résistant. Cet accessoire assure une stabilisation parfaite et une autonomie prolongée grâce à sa batterie de 1 500 mAh. Il est disponible au prix de 199,99 euros.