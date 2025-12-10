Accueil » Le Xiaomi 17 prépare son lancement global : certifications, benchmarks et ce qu’il faut attendre

Le Xiaomi 17 prépare son lancement global : certifications, benchmarks et ce qu’il faut attendre

Après une première apparition en Chine en septembre, et de grosses ventes, le Xiaomi 17 s’apprête désormais à sortir du marché local. Les indices s’accumulent : rumeurs d’un lancement avancé, certification internationale validée, et même des benchmarks qui confirment les spécifications clés du futur flagship compact. Voici tout ce qu’il faut retenir.

Le Xiaomi 17 obtient sa certification NBTC en Thaïlande

Le Xiaomi 17 vient d’être repéré dans la base de données de la NBTC (National Broadcasting and Telecommunications Commission) en Thaïlande sous le numéro de modèle 25113PN0EG.

Cette certification confirme officiellement le nom « Xiaomi 17 » pour le marché global, valide la commercialisation prochaine en Thaïlande, laisse entendre que le lancement mondial approche à grands pas.

GeekBench confirme le Snapdragon 8 Elite Gen 5

Un nouveau passage sur GeekBench dévoile que le Xiaomi 17 global embarque le puissant Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 Go de RAM (la même configuration de base qu’en Chine), et HyperOS 3 basé sur Android 16.

Il s’agit d’un test portant principalement sur les performances IA du smartphone, un domaine où Qualcomm pousse désormais agressivement ses puces Elite.

Pendant ce temps, Xiaomi teste déjà la version HyperOS 3.0.34.0 sur les Xiaomi 17 Pro, une mise à jour qui introduit un nouveau fond d’écran interactif Sugar Cube pour l’écran secondaire, et diverses optimisations système.

Le Xiaomi 17 Ultra arrive aussi… très bientôt

L’autre star de la gamme, le Xiaomi 17 Ultra, se rapproche de son annonce. Des fuites indiquent des précommandes ouvertes entre le 15 et le 25 décembre 2025, une présentation officielle imminente en Chine, une sortie globale attendue pour février, autour du Mobile World Congress.

À cela s’ajoute une rumeur récente : le Xiaomi 17 Leica Lietzphone Edition pourrait également être commercialisé en Europe, ce qui serait une première pour ce partenariat très haut de gamme.

La machine est en marche : certifications, benchmarks, builds internes… Tous les signaux montrent que le Xiaomi 17 global est sur le point d’être annoncé. Sa fiche technique orientée IA, son format compact premium et l’arrivée parallèle des modèles Pro et Ultra promettent un début d’année 2026 mouvementé pour Xiaomi.