Adobe permet d'éditer des images et des PDF par simple conversation dans ChatGPT

Adobe vient d’annoncer une nouveauté majeure : Photoshop, Acrobat et Adobe Express sont désormais disponibles directement dans ChatGPT, permettant aux utilisateurs de créer, modifier et finaliser leurs projets… simplement en décrivant ce qu’ils veulent.

Plus besoin d’ouvrir un logiciel séparé : il suffit de taper une instruction du type : « Adobe Photoshop, aide-moi à flouter l’arrière-plan de cette image », et l’outil s’exécute à l’intérieur même de ChatGPT.

Les apps Adobe dans ChatGPT sont gratuites

Adobe précise que ces apps sont gratuites, et s’activent automatiquement lorsque l’utilisateur invoque leur nom dans la conversation. Une fois l’app « lancée », il n’est pas nécessaire de la mentionner à nouveau pour les modifications suivantes.

Selon les demandes, l’app peut proposer plusieurs résultats, afficher une UI intégrée avec des curseurs (par ex. contraste, luminosité, exposition), ou appliquer directement l’effet souhaité.

Ce que Photoshop peut faire dans ChatGPT

La version intégrée n’est pas Photoshop complet, mais elle reste très puissante :

modifier des zones précises d’une image

flouter ou supprimer un arrière-plan

corriger l’exposition, la luminosité, le contraste

appliquer des effets créatifs

ajuster des paramètres via sliders, comme dans l’app classique

Idéal pour des retouches rapides sans changer d’application.

Ce que Acrobat peut faire dans ChatGPT

Dans ChatGPT, Acrobat permet désormais :

d’éditer un PDF existant

de fusionner plusieurs fichiers

d’extraire du texte ou des tableaux

de convertir n’importe quel document en PDF

de compresser un fichier PDF

Vous pouvez aussi sélectionner exactement quelle section du PDF doit être modifiée, ou simplement décrire les changements.

Adobe Express : créer, animer et modifier des designs complets

Via Adobe Express, ChatGPT peut :

générer des affiches, invitations, posts pour réseaux sociaux

remplacer du texte, changer des images, ajuster les couleurs

animer certains éléments

accéder à des templates thématiques

charger des designs existants et les modifier

Le tout sans sortir de la conversation.

Et si vous avez besoin de plus de contrôle, vous pouvez ouvrir le projet directement dans les applications Adobe natives pour continuer le travail.

Disponibilité selon les plateformes

Adobe annonce une disponibilité mondiale :

Plateforme ChatGPT Photoshop Acrobat Adobe Express Desktop Oui Oui Oui Web Oui Oui Oui iOS Oui Oui Oui Android Bientôt Non Oui (déjà dispo)

Le support Android pour Photoshop et Acrobat est en cours.

Cette année, Adobe a introduit un assistant IA dans Photoshop, un assistant IA dans Express et un futur assistant transversal appelé Project Moonlight. L’intégration à ChatGPT s’inscrit dans la stratégie d’Adobe : amener ses outils vers les utilisateurs là où ils travaillent déjà, au lieu de les forcer à ouvrir une application dédiée.

Depuis octobre, ChatGPT supporte les apps tierces (Canva, Spotify, Expedia, Figma…). Mais, cela crée une nouvelle concurrence : Canva et Photoshop peuvent tous deux éditer des images dans ChatGPT, et le choix de l’utilisateur dépendra donc plus de l’expérience ChatGPT que d’un attachement préalable.

Pour l’instant, on ignore si OpenAI et Adobe partagent les revenus générés par l’usage de ces apps.