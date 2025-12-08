Accueil » Xiaomi 17 Ultra : vers un lancement surprise dès décembre — un final spectaculaire pour 2025

Un leak crédible secoue le calendrier : Xiaomi pourrait dévoiler son Xiaomi 17 Ultra avant Noël. Et ce n’est pas qu’un simple décalage de date… c’est une déclaration de guerre sur le haut de gamme. Xiaomi est en train de bousculer son propre rituel.

Alors que les Ultra débarquent habituellement en février — un rendez-vous presque gravé dans le marbre — un nouveau leak venu de Chine affirme que le Xiaomi 17 Ultra pourrait être officialisé dès ce mois-ci.

Selon Smart Pikachu, toujours bien renseigné quand il s’agit de la marque, Xiaomi préparerait une annonce surprise en décembre, avec des précommandes ouvertes entre le 15 et le 25 du mois. Autrement dit : certains acheteurs chinois pourraient recevoir leur 17 Ultra avant le Nouvel An.

Un bouleversement complet du calendrier — et un signal fort envoyé à toute l’industrie.

Xiaomi 17 Ultra : Un changement de calendrier… stratégique, pas accidentel

Les Xiaomi 14 Ultra et 15 Ultra étaient tous deux présentés fin février. Avancer de deux mois ? Ce n’est pas une fantaisie : c’est une tentative claire de clore 2025 en beauté, avec un flagship si impressionnant qu’il vampiriserait toute l’attention avant les annonces de Samsung, Honor, Vivo et consorts lors du MWC.

Si ce leak se confirme, Xiaomi veut marquer son territoire en s’arrogeant le dernier mot de l’année smartphone.

Un capteur 1 pouce pour les puristes — l’un des derniers de sa génération ?

Le Xiaomi 17 Ultra devrait conserver ce que les passionnés réclament le plus : un capteur principal au format 1 pouce. À l’heure où le secteur bascule vers des capteurs légèrement plus petits mais dopés à la technologie computationnelle, Xiaomi pourrait signer l’un des ultimes « vrais » photophones à grand capteur physique.

Mais la surprise pourrait venir du téléobjectif :

Fini le duo de focales ?

Place à un unique téléobjectif de 200 mégapixels, façon vivo X200 Ultra ?

Un choix audacieux, quitte à polariser les puristes de l’optique… mais parfait pour alimenter les débats.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: une montée en puissance généralisée

Sous le capot, pas de distinction interne : le Xiaomi 17 Ultra adoptera le même Snapdragon 8 Elite Gen 5 que le reste de la série 17. Une manière de recentrer l’écart Ultra sur la photo, les matériaux, les nouvelles technologies maison, plutôt que sur un traitement spécial du processeur.

Côté prix, les fuites évoquent une grille proche du Xiaomi 15 Ultra — autrement dit, on reste dans le très premium… sans dérive.

Et l’international ?

Rien ne change. Malgré ce lancement avancé en Chine, le reste du monde devrait découvrir le Xiaomi 17 Ultra en février, très probablement à l’occasion du MWC. La Chine sous le sapin. Le monde au printemps. Xiaomi garde le meilleur des deux stratégies.

Si tout cela se vérifie, Xiaomi serait sur le point de réussir un coup double : voler le spotlight de fin d’année, offrir à ses fans chinois un « Ultra de Noël », une idée aussi marketing que brillante.

Et pendant ce temps-là, le reste du monde attendra… patiemment, ou pas.