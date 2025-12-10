Accueil » Fairbuds XL : Fairphone invente le casque évolutif, les nouveaux drivers sont rétro-compatibles

Fairbuds XL : Fairphone invente le casque évolutif, les nouveaux drivers sont rétro-compatibles

Fairbuds XL : Fairphone invente le casque évolutif, les nouveaux drivers sont rétro-compatibles

Un casque réparable, modulaire, plus confortable — et dont certaines améliorations sont rétro-compatibles. Une première dans l’audio grand public. Un peu plus de deux ans après avoir surpris l’industrie avec les premiers écouteurs sans fil réellement modulaires, Fairphone remet le couvert avec une nouvelle version des Fairbuds XL.

Au premier coup d’œil, peu de changements : le design reste familier, le concept aussi. Mais derrière cette apparente continuité se cache une philosophie rare dans l’électronique moderne : l’amélioration plutôt que le remplacement.

Fairbuds XL : Un design repensé pour le confort

Le nouveau Fairbuds XL adopte un look légèrement revisité, plus premium, avec un tissu mesh respirant sur l’arceau et les coussinets, deux nouvelles teintes renforcées : horizon black et forest green, toujours une certification IP54, la recharge USB-C, un joystick physique pour le volume et la navigation, et un bouton dédié ANC.

Fairphone promet surtout un confort amélioré pour les longues sessions — un point où le premier modèle manquait un peu de finesse.

Nouveau son… mais pas besoin d’acheter un nouveau casque

C’est là que Fairphone s’écarte radicalement des stratégies classiques de l’industrie audio. Le casque embarque désormais de nouveaux haut-parleurs dynamiques de 40 mm, un tuning audio revu, et une scène sonore annoncée comme plus précise.

Mais voilà la véritable innovation : les nouveaux drivers sont vendus séparément pour 39,95 € et 61,95 €, et peuvent être intégrés dans le Fairbuds XL de première génération.

C’est du jamais-vu dans le secteur. Tant Bose, Sony, Apple que Sennheiser obligent les utilisateurs à acheter un nouveau casque pour profiter d’améliorations sonores. Fairphone, lui, fait exactement l’inverse.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, un kit complet (drivers + coussinets + caches) est également disponible à prix réduit.

Seule restriction : comme le premier modèle vient tout juste d’arriver aux États-Unis, les pièces détachées de nouvelle génération n’y seront vendues qu’à partir de fin 2026.

Le Fairbuds XL reste fidèle à sa modularité

À l’intérieur, on retrouve la même recette qui a fait la réputation du casque : 9 composants modulaires, batterie amovible, et autonomie jusqu’à 30 h (un peu moins avec ANC). Le Bluetooth reste limité à AAC, SBC et aptX HD — toujours pas de LDAC ou aptX Lossless.

Un petit regret pour les audiophiles, mais cohérent avec la philosophie de Fairphone : simplicité, compatibilité universelle, et durabilité avant tout.

Disponibilité et prix

Fairphone ne change pas la grille tarifaire : 249 euros, un prix identique aux précédents modèles, avec une disponibilité globale dès aujourd’hui sur le store de Fairphone. Pour un marché où les prix dépassent régulièrement 350 à 400 €, Fairphone se positionne à nouveau comme une alternative éthique… mais accessible.

La révision du Fairbuds XL n’est pas un produit purement itératif. C’est un manifeste. L’industrie audio fonctionne depuis toujours sur un modèle de remplacement : un casque = un cycle de 2 ou 3 ans avant d’être jeté ou relégué au placard. Fairphone, à contrecourant, veut créer des casques qui se réparent, s’adaptent, s’améliorent.

Et surtout : qui durent.

C’est une philosophie que beaucoup de marques technologiques prétendent soutenir, mais que très peu appliquent réellement. Apple parle écologie mais ne vend aucun module interne. Bose et Sony sortent un nouveau modèle chaque année sans compatibilité ascendante. Fairphone, lui, met son argent là où est son discours.

Dans un marché saturé de produits interchangeables, le Fairbuds XL devient un objet rare : Un casque que l’on garde. Un casque qui évolue.