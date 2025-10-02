Accueil » Xiaomi 17 : Un million d’unités vendues en 48 heures, le pari du haut de gamme est-il gagné ?

La nouvelle série Xiaomi 17 signe un démarrage fulgurant. Lu Weibing, partenaire et président du groupe, a confirmé que les ventes de la série Xiaomi 17 ont franchi le cap du million d’unités en seulement 48 heures.

À lui seul, le Xiaomi 17 Pro Max représente plus de la moitié de ces volumes, suivi par la version Pro.

Xiaomi 17 : Le pari du haut de gamme validé

Avec des modèles qui dépassent pour la première fois la barre des 6 000 yuans (environ 720 euros), Xiaomi affiche une montée en gamme assumée. Weibing parle d’une évolution « historique » dans la structure produit de la marque, qui se traduit déjà par un engouement supérieur à celui de la série Xiaomi 15.

La seule ombre au tableau : l’absence d’une version 1 To pour le modèle standard au lancement. Face aux critiques, Xiaomi a rapidement rectifié le tir en annonçant la mise en vente du 1 To dès le 5 octobre, au prix de 5 299 yuans (environ 635 euros), soit 200 yuans de moins que l’équivalent sur le Xiaomi 15.

Cap sur un nouveau record

Malgré des tensions sur certains stocks, Xiaomi assure qu’elle augmentera la cadence de production pour répondre à la demande. Avec ce démarrage record et l’attrait confirmé pour les modèles premium, tout indique que la série Xiaomi 17 dépassera les volumes de la génération précédente.

En clair : Xiaomi réussit son virage vers le haut de gamme avec une série 17 qui bat déjà des records de vitesse et qui place le Pro Max comme locomotive du succès.