Accueil » « 500 Internal Server Error » ! Cloudflare s’effondre et paralyse (encore) une large partie d’Internet

« 500 Internal Server Error » ! Cloudflare s’effondre et paralyse (encore) une large partie d’Internet

« 500 Internal Server Error » ! Cloudflare s’effondre et paralyse (encore) une large partie d’Internet

Ce vendredi 5 décembre 2025, Internet connait encore l’une de ses plus grosses perturbations de l’année. Des milliers d’utilisateurs à travers le monde ont soudain vu s’afficher les mêmes messages d’erreur — « 500 Internal Server Error », « No internet connection », ou encore des pages totalement blanches.

Très vite, un point commun est apparu : Cloudflare, l’entreprise américaine qui sécurise et accélère une immense partie du Web mondial, semble être au cœur de l’incident.

Ce qui se passe : Cloudflare est en panne, et le Web tombe en cascade

Des sites populaires et services critiques sont devenus inaccessibles, dont :

LinkedIn (web + app mobile, affichant « No internet connection »)

Canva

DeepL

Notion

Microsoft Copilot

Perplexity AI

Et même… DownDetector (ironie suprême)

La panne s’est produite en début de matinée, presque simultanément pour tous ces services.

Une maintenance Cloudflare lancée au mauvais moment ?

Avant de tomber totalement, la page de statut de Cloudflare affichait un message de maintenance prévue dans la matinée du 5 décembre. Peu après, cette page elle-même est devenue inaccessible.

Une mise à jour d’urgence est maintenant indiquée, ce qui laisse penser à : une maintenance ayant mal tourné ou un problème interne déclenché par une modification d’infrastructure

Cloudflare avait déjà essuyé une importante panne le mois dernier, ce qui soulève des questions sur la stabilité actuelle de ses services.

Pourquoi une panne Cloudflare met-elle autant de sites à genoux ?

Cloudflare n’est pas un simple CDN. L’entreprise fournit reverse proxy, protection anti-DDoS, accélération de contenu, services DNS, pare-feu applicatif (WAF) et solutions de sécurité réseau. En clair, si Cloudflare tombe, les sites qui l’utilisent n’arrivent plus à faire transiter correctement leurs requêtes.

C’est un « single point of failure » colossal pour une partie du Web mondial.

Quand même DownDetector tombe…

Les pannes Internet prennent parfois des tournures presque comiques. Ce matin, DownDetector, le site censé signaler les pannes… est lui-même tombé en panne. Un comble qui a déclenché une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux.

Heureusement, des alternatives comme Down for Everyone or Just Me fonctionnent encore.

Combien de temps la panne va-t-elle durer ?

Pour l’instant, Cloudflare n’a pas communiqué un délai officiel de résolution. Les équipes techniques sont manifestement en cours d’intervention.

Les pannes Cloudflare par le passé ont généralement duré entre 30 minutes et 2 heures, mais une maintenance ratée peut demander plus de temps.

Que faire si les sites que vous utilisez sont inaccessibles ? Malheureusement… pas grand-chose. Ce n’est pas votre connexion. Ce n’est pas votre appareil. Ce n’est pas votre navigateur.

Il faut simplement attendre que Cloudflare restaure correctement ses infrastructures.