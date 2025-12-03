Accueil » Samsung officialise le Exynos 2600 : une puce 2 nm pour le Galaxy S26

Samsung vient enfin de lever le voile — sans tout révéler — sur son prochain processeur haut de gamme : le Exynos 2600, successeur direct du Exynos 2500 lancé plus tôt cette année. Une simple phrase marketing, mais lourde de sous-entendus : « In Silence, We listened. Refined at the Core. Optimized at every level. To express the exceptional. The next Exynos is coming ».

Pas de chiffres, pas d’architecture détaillée… mais suffisamment d’indices pour confirmer que Samsung prépare sa plus grande évolution Exynos depuis des années.

Exynos 2600 : Un SoC 2 nm taillé pour reprendre l’avantage

Selon les premières rumeurs (largement crédibles), le Exynos 2600 serait gravé en 2 nm via le procédé maison de Samsung Foundry.

Un saut technologique majeur, surtout dans un contexte où Samsung cherche à rattraper TSMC, qui domine aujourd’hui les puces des iPhone et des Snapdragon premiums.

Le SoC embarquerait :

un CPU de nouvelle génération

un GPU maison Xclipse amélioré

un NPU massif, fusionné au reste du SoC

une architecture unifiée pensée pour l’IA générative embarquée

Bref : toutes les briques d’un processeur conçu pour les smartphones AI-first de 2026.

La nouveauté majeure : la technologie Heat Pass Block (HPB)

C’est l’un des points les plus intrigants. À la différence des précédents Exynos (et de la plupart des SoC actuels), Samsung abandonnerait le traditionnel package « PoP » où la mémoire DRAM est empilée directement au-dessus du processeur.

Avec le Heat Pass Block, la DRAM serait placée à côté de l’AP (Application Processor), le tout dans un package optimisé pour la dissipation thermique.

Objectifs :

réduire l’échauffement lors des charges lourdes

permettre des fréquences CPU/GPU plus stables

éviter le throttling en jeu ou en IA

améliorer la consommation énergétique

Si Samsung réussit son coup, le Exynos 2600 pourrait être le plus gros bond en stabilité que la gamme ait connu depuis l’époque des Exynos 7420/9810.

Le futur moteur des Galaxy S26 et S26+

Samsung aurait prévu d’intégrer le Exynos 2600 dans le Galaxy S26 et le Galaxy S26+, tandis que le Galaxy S26 Ultra resterait probablement sur un Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ou Gen 6 selon calendrier), comme les générations précédentes.

La gamme serait dévoilée lors du Galaxy Unpacked du 25 février 2026, à San Francisco.

Un lancement prévu dès janvier 2026

Samsung devrait annoncer officiellement le Exynos 2600 en janvier 2026, soit un mois avant la présentation des S26. Les prochaines semaines devraient donc être riches en fuites détaillées : architecture CPU, fréquence, GPU, IA embarquée, comparatifs internes avec Snapdragon…