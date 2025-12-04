Galaxy Z Fold 8 : Samsung s’attaque enfin à ses deux plus gros défauts

Le Galaxy Z Fold 7 avait marqué un tournant : design affiné, charnière revue, prise en main plus mature. Pourtant, deux faiblesses majeures continuaient de plomber l’expérience : une autonomie insuffisante et une recharge indigne d’un appareil ultra-premium.

D’après de nouvelles fuites, Samsung s’apprête finalement à corriger ces lacunes avec le futur Galaxy Z Fold 8, attendu en 2025. Et, pour la première fois depuis 2021, il semble que la marque soit prête à changer la formule.

Le Galaxy Z Fold 8 rejoint (enfin) la vitesse du reste du catalogue

Selon le leaker très fiable @kro_roe, Samsung aurait complètement repensé l’architecture interne du Galaxy Z Fold 8 pour supporter la recharge à 45 W — soit le même standard que les Galaxy S25+ et Ultra.

Ce serait une évolution majeure pour la gamme Fold, bloquée depuis trop longtemps à 25W. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 7 met près de 1 h 30 pour atteindre 100 %, et peinait à dépasser les 50 % en 30 minutes malgré sa (petite) batterie.

Une batterie (enfin) plus grande : vers les 5 000 mAh

Autre mise à niveau cruciale : la capacité. Après quatre générations coincées à 4 400 mAh, Samsung préparerait un bond significatif, avec plusieurs sources évoquant une batterie proche des 5 000 mAh.

Même une hausse plus modeste de 300 à 400 mAh suffirait à changer radicalement l’autonomie, étant donné les progrès d’efficacité des puces Snapdragon Elite et des écrans LTPO.

En clair : cette fois, Samsung semble avoir compris qu’un écran XXL pliable exige une batterie à la hauteur.

Ultra et Fold : deux vitesses, un même enjeu

Ironie du calendrier : les rumeurs indiquent que Samsung porterait la recharge du Galaxy S26 Ultra à 60 W en 2026. Le Galaxy Z Fold 8, lui, s’arrêterait à 45W — un compromis logique, étant donné son châssis plus fin, des contraintes thermiques, et de sa batterie divisée en deux modules.

Reste un point d’ombre : la recharge sans fil. Le Galaxy Z Fold 7 grimpe à 15 W, loin des 30 W (ou plus) proposés par certains concurrents chinois. Aucune fuite ne suggère encore une amélioration… ce qui pourrait devenir l’un des derniers talons d’Achille du Fold.

Un Galaxy Z Fold 8 de transition, mais pas de stagnation

Samsung aurait déjà donné au Galaxy Z Fold 7 son plus gros lifting depuis des années. Pour 2025, le Galaxy Z Fold 8 serait donc un cycle de raffinement, avec plusieurs ajustements attendus dont le retour probable de la compatibilité S Pen, une durabilité renforcée, un pli quasi invisible, une optimisation thermique, et bien sûr, batterie + recharge revisitées.

Une stratégie cohérente, surtout à l’approche de 2026… Année où Apple devrait lancer son premier iPhone pliable, un événement capable de rebattre toutes les cartes du marché des smartphones pliables.

Des upgrades absolument nécessaires

Si Samsung tient ses promesses — batterie plus grande + recharge rapide 45W — le Galaxy Z Fold 8 règlera enfin les deux défauts les plus rédhibitoires de la série.

Une étape indispensable pour conserver son leadership… juste avant l’arrivée du bulldozer Apple.