DJI Osmo Pocket 4 : la petite caméra de poche prépare une très grande évolution

Double capteur, meilleure autonomie et design affiné : DJI semble prêt à redéfinir son format le plus compact. La famille Osmo Pocket s’est toujours distinguée par une philosophie simple : tenir dans la main ce qu’un setup caméra + gimbal ne peut pas offrir sans encombrement.

Mais si l’on en croit les dernières fuites, DJI s’apprête à hausser sérieusement le niveau avec la Osmo Pocket 4.

Un tournant majeur : l’arrivée du double capteur

Jusqu’ici, la gamme Osmo Pocket se reposait sur un unique capteur de haute qualité — notamment le 1 pouce de la Osmo Pocket 3. La Osmo Pocket 4, elle, franchirait une nouvelle étape : un système bi-capteur, une première pour le modèle.

Ainsi, on retrouverait un capteur principal de 1 pouce de 50 mégapixels, avec une ouverture variable. Il s’agirait potentiellement du même que celui du Osmo Action 6, une montée en gamme claire pour les plans cinéma, les scènes nocturnes et le contrôle de profondeur.

Ensuite, on retrouverait un second capteur de 1/1,3 pouce pensé pour le vertical, offrant un aspect plus carré, idéal pour les formats : TikTok, Instagram Reels ou encore les Shorts de YouTube.

En clair : DJI veut parler à la fois aux créateurs « cinéma » et aux créateurs « social-first ». Une stratégie redoutablement intelligente — et parfaitement dans l’air du temps.

Le mythe du double écran… qui n’en est pas vraiment un

Une précédente fuite laissait espérer un écran secondaire orienté selfie. Mais selon Photorabz, la dalle repérée ne serait finalement qu’un écran d’état offrant des informations pour la batterie, un accès aux paramètres rapides et des modes actifs.

Pas d’écran en façace façon Action Cam donc — mais un outil pratique pour le tournage. Raison de plus pour considérer la Pocket comme une caméra stabilisée, et non une action cam classique.

Une autonomie en hausse — enfin

L’un des rares reproches faits à la Osmo Pocket 3 devrait être corrigé. La Osmo Pocket 4 afficherait une autonomie en hausse de 20 %, sans modifier son encombrement.

On ignore encore la capacité finale, mais entre le double capteur et la stabilisation mécanique, DJI semble avoir travaillé sur une meilleure optimisation énergétique, des composants plus efficients et une batterie plus large, peut-être logée dans un châssis légèrement réagencé.

Une bonne nouvelle pour les vloggers qui enchaînent les sessions.

Une sortie en décembre… mais peut-être pas pour tout le monde

Le lancement est prévu en décembre 2025, selon les fuites. Mais, l’histoire se complique côté États-Unis : DJI fait face à un bannissement FCC programmé au 23 décembre, ce qui pourrait retarder la disponibilité, limiter les stocks, basculer certains marchés en 2026. Une situation explosive pour un produit aussi attendu.

Le marché ne jure plus que par le vertical, la mobilité extrême et la créativité instantanée. Dans ce contexte un double capteur, une meilleure autonomie, un design compact, et une stabilisation mécanique, forment une équation très séduisante face aux smartphones et aux petites action cams.

La Osmo Pocket 4 ne serait pas un bouleversement visuel, mais une refonte profonde là où ça compte : image, polyvalence, endurance.