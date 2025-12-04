Accueil » Google Year in Search 2025 : ce que nos recherches révèlent vraiment de l’année

Google Year in Search 2025 : ce que nos recherches révèlent vraiment de l’année

Google Year in Search 2025 : ce que nos recherches révèlent vraiment de l’année

Chaque fin d’année, Google joue les archéologues de nos curiosités. Pas les recherches les plus fréquentes — « météo », « YouTube », « traduction » — mais celles qui ont explosé, celles qui racontent un vrai moment collectif.

2025 ne déroge pas à la règle : entre IA génératives, blockbusters, crises géopolitiques, recettes virales et clubs de football inattendus, cette édition reflète une année où l’attention du monde a été… partout à la fois.

IA, sport, politique : les trois obsessions majeures de 2025

Sans surprise, la requête ayant connu la plus forte progression en 2025 est… « Gemini », l’agent conversationnel de Google. L’IA continue d’imprégner chaque recoin du Web, au point qu’un autre chatbot, DeepSeek, s’est glissé dans le top 10 des recherches mondiales.

Derrière l’IA, deux autres piliers historiques : « India vs England », reflet d’une année dense en confrontations sportives, et Charlie Kirk, personnalité politique américaine omniprésente dans l’actualité… notamment suite à la requête la plus consultée de la catégorie news : « Charlie Kirk assassination ».

2025 aura confirmé ce triptyque inattendu : IA + sport + tensions géopolitiques.

Food, blocbusters, lectures: ce qui a animé nos vies quotidiennes

Côté fourneaux, dominent trois tendances très TikTok :

Hot Honey, la sauce sucrée-piquante reine de la cuisine virale,

Marry Me Chicken, le plat « qui devrait vous faire demander en mariage »,

Chimichurri, valeur sûre revenue sur le devant de la scène.

Au cinéma, trois titres dominent l’année :

Anora, révélation critique,

Superman, toujours inarrêtable,

Minecraft Movie, star des attentes jeunes générations.

Pour les acteurs, l’effet miroir est immédiat : Mikey Madison, star d’Anora, domine les tendances, suivie de Lewis Pullman (Thunderbolts) et Isabela Merced (Superman).

En livres : Regretting You de Colleen Hoover reprend son trône viral, suivi de Onyx Storm (Rebecca Yarros) et Lights Out (Naveesa Allen).

Le sport globalise (encore) l’attention mondiale

Le classement sport est dominé par les grandes compétitions internationales :

FIFA Club World Cup Asia Cup ICC Champions Trophy

Mais, la surprise vient des équipes les plus recherchées : Paris Saint-Germain domine l’année, suivi par Benfica, et… les Toronto Blue Jays, qui ont attiré une curiosité inattendue.

Podcasts : la politique et la pop culture en duel

Top 3 des podcasts les plus recherchés :

The Charlie Kirk Show New Heights (Jason & Travis Kelce) This is Gavin Newsom

Un trio qui reflète la polarisation médiatique : politique extrême + culture sportive + figures médiatiques.

Ce que la France a recherché en 2025 : un miroir culturel délicieusement éclectique

Du côté français, l’année a un tout autre parfum : plus culturel, plus « vie quotidienne », parfois totalement décalé — exactement ce qui fait le charme du Year in Search version hexagonale.

Entre la Coupe du monde des clubs, Dorothée, Squid Game, le verbe « tchiper » et la boisson Ciao Kombucha, 2025 aura été une année où la nostalgie, les expressions virales, les questions de société et les nouveaux usages se sont entremêlés.

Voici les tendances majeures :

Top recherches France 2025 : un mélange de pop culture, d’actu et de tech

Coupe du monde des clubs Werenoi Thierry Ardisson Iran iPhone 17 Loïs Boisson Émilie Dequenne Jean-Marie Le Pen Vendée Globe Charlie Kirk

Une liste où l’on passe en un clin d’œil du foot à la politique, de l’iPhone aux figures médiatiques françaises.

Chanteurs & personnalités : le retour de Dorothée

La France a massivement recherché :

Dorothée, icône intemporelle, Orelsan, Patricia Kaas, Kendrick Lamar, Marine,

… une liste qui montre une année entre nostalgie et pop culture actuelle.

Films & séries : blockbusters et grand retour des franchises

Films :

Jurassic World: Renaissance

Mickey 17

Mission : Impossible — The Final Reckoning

Superman

Conclave

Séries & TV :

Squid Game,

Ginny & Georgia,

Severance,

Secret Story (excellent indicateur socioculturel),

Bref. (clin d’œil nostalgique).

Recettes virales : la France reste la France

Le trio le plus recherché :

Clafoutis aux cerises, Black-bass à la poêle, Gigot d’agneau.

Mais aussi : Tiramisu aux speculoos, Chocolat Dubaï, et Pinsa…

« IA pour… » : le nouveau réflexe français

Catégorie entièrement nouvelle, et révélatrice :

IA pour réviser,

IA pour les maths,

IA pour générer une image,

IA pour humaniser un texte…

La preuve que l’IA n’est plus une curiosité : c’est un outil du quotidien.

Les « c’est quoi » & expressions : la France adore comprendre le monde

Les plus recherchés :

« Bullet point c’est quoi ? »

« Cryptomonnaie c’est quoi ? »

« PFAS c’est quoi ? »

« Ça veut dire quoi tchiper ? »

« Ça veut dire quoi sigma boy ? »

Un mélange délicieux entre questionnements sérieux, culture internet et rattrapage express de la vie numérique.

Jeux vidéo : une année blockbuster

Assassin’s Creed Shadows Battlefield 6 Ghost of Yōtei Clair Obscur : Expedition 33 Mario Kart World

En 2025, nos recherches racontent un monde éclaté… mais connecté

Ce que révèle Google Year in Search 2025 :

l’IA est devenue mainstream,

la culture est un reflet immédiat des plateformes,

l’actualité mondiale infuse nos besoins d’explication,

nos curiosités vont du très sérieux au totalement absurde,

et la France cultive un mélange unique de nostalgie, de fooding et de culture internet.

Un baromètre fascinant — et l’un des rares portraits sincères de ce que le monde se demande vraiment.