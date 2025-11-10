Accueil » DJI Osmo Pocket 4 fuite : la caméra aura un design plus fin et un double capteur

La future DJI Osmo Pocket 4 n’a même pas encore été annoncé qu’il s’affiche déjà en ligne. Une fuite partagée par The New Camera révèle les premières photos réelles du futur modèle, aux côtés de l’actuelle Osmo Pocket 3.

DJI Osmo Pocket 4 : Un design plus fin et plus épuré

L’image montre clairement une évolution notable du design :

Le corps est plus mince,

Le profil plus épuré,

Et la caméra semble avoir gagné en ergonomie.

Visuellement, la Osmo Pocket 4 reste fidèle à la signature de la gamme — une caméra montée sur un stabilisateur à 3 axes, mais dans un format encore plus élégant et moderne.

La différence de hauteur visible sur la photo pourrait être due au support de prise de vue utilisé, et non à un réel changement de dimensions.

Ce que les fuites révèlent sur les nouveautés attendues

Les rumeurs et photos laissent entrevoir plusieurs évolutions majeures :

Un double capteur photo/vidéo : La Osmo Pocket 4 pourrait introduire un second capteur, offrant de meilleures performances en basse lumière, une profondeur de champ améliorée, et potentiellement un mode « double caméra » pour vloggers et créateurs de contenu. Un écran avant supplémentaire : DJI envisagerait d’ajouter un écran secondaire orienté vers l’avant, facilitant le cadrage lors de vlogs ou de selfies — une fonctionnalité très attendue par les créateurs nomades. 3. Une meilleure qualité d’image et de stabilisation. Le modèle actuel (Osmo Pocket 3) propose déjà de la 4K à 120 fps, un capteur 1 pouce, et un gimbal mécanique ultra-stable.

La Osmo Pocket 4 devrait aller plus loin, avec des optimisations logicielles pour la stabilisation et le rendu des couleurs, peut-être même un mode HDR 10-bit amélioré.

Ce que l’on sait (et ce qu’on suppose)

Fonction/Spécification Osmo Pocket 3 Osmo Pocket 4 (rumeur) Résolution vidéo 4K 120 fps 4K 120 fps (ou plus fluide en basse lumière) Stabilisation Gimbal 3 axes Gimbal 3 axes amélioré Capteur 1 pouce Double capteur (taille inconnue) Écran Tactile arrière orientable + Écran avant secondaire Design Compact, 179 g Plus fin et plus léger Connectivité Wi-Fi, Bluetooth, USB-C Idem, peut-être plus rapide Date de sortie 2023 Fin 2025 (estimée)

Une caméra pensée pour les créateurs en mouvement

La Osmo Pocket 3 a déjà séduit les vloggers, voyageurs et vidéastes de terrain. Avec la Osmo Pocket 4, DJI semble vouloir consolider sa position face à GoPro et Insta360, tout en offrant une expérience plus complète et plus polyvalente pour les contenus sociaux et YouTube.

Lancement attendu

DJI n’a pas encore confirmé la date de présentation officielle, mais les fuites laissent penser à un lancement d’ici la fin de 2025. Comme d’habitude, le constructeur pourrait accompagner l’annonce d’un nouveau système d’accessoires (micro sans fil, trépieds, poignée batterie, etc.).

DJI semble vouloir transformer sa mini caméra déjà culte en un véritable studio de tournage de poche.