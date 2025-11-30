Accueil » DJI Osmo Pocket 4 : la batterie augmente de 18 %, le lancement approche

DJI Osmo Pocket 4 : la batterie augmente de 18 %, le lancement approche

DJI Osmo Pocket 4 : la batterie augmente de 18 %, le lancement approche

Les propriétaires de la Osmo Pocket 3 ont été clairs ces derniers mois : « On veut plus d’autonomie ». Il semble que DJI ait enfin entendu l’appel.

Le prochain modèle, la Osmo Pocket 4, vient tout juste d’apparaître dans les documents de la FCC (l’autorité américaine chargée des certifications radio). Cela signifie deux choses :

Le lancement approche à grands pas. Nous avons déjà une info majeure : la batterie augmente de façon significative.

DJI Osmo Pocket 4 : Une batterie largement boostée (+18 %)

Selon le dossier FCC, la Osmo Pocket 4 embarquera une batterie de 1 545 mAh, toujours en 7,7 V, contre 1 300 mAh sur la Osmo Pocket 3. Cela représente environ 18 % de capacité en plus, et en capacité « marketing », DJI pourrait facilement annoncer 1 600 mAh ou plus.

En utilisation réelle, cela pourrait représenter plus de 20 % d’autonomie supplémentaire — l’une des améliorations les plus demandées par la communauté.

Connectivité : pas de révolution

Le document montre que la connectivité reste globalement la même : du Wi-Fi 5, et du Bluetooth Low Energy, probablement encore en 5,2 (à confirmer). Ce ne sont pas des specs de rupture, mais elles suffisent pour le contrôle distant, la preview vidéo et la connexion avec l’app DJI Mimo.

Le schéma de l’appareil présent dans le dossier FCC semble quasiment identique à la Osmo Pocket 3, ce qui laisse entendre qu’il n’y aura pas de redesign complet, et que DJI mise sur une formule déjà bien aimée — mais avec des améliorations internes.

Et les autres améliorations attendues ?

Même si la FCC ne dit rien de plus, les fuites récentes évoquent une meilleure qualité en basse lumière, un écran plus lumineux, des optimisations du stabilisateur, et peut-être un nouveau mode de capture nocturne avancé.

Avec une meilleure autonomie, ces upgrades pourraient faire du Pocket 4 le nouveau standard du vlogging compact en 2025.

Lancement : bientôt, très bientôt

La certification FCC arrive généralement 1 à 8 semaines avant l’annonce officielle d’un produit DJI. On peut donc s’attendre à une présentation avant le printemps 2025 si tout suit la cadence habituelle.