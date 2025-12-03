Accueil » iPhone Fold : Apple valide le design final et son système de refroidissement, la production se rapproche

Après des années de prototypes recalés, de charnières jugées indignes et d’écrans testés puis abandonnés, le premier iPhone pliable d’Apple, alias iPhone Fold, franchit enfin une nouvelle étape majeure.

Selon les dernières indiscrétions, la firme aurait non seulement arrêté son design d’écran sans pli — l’obsession qui a repoussé le projet d’au moins deux ans — mais également validé l’intégration d’une chambre à vapeur, un élément crucial pour un foldable haut de gamme.

Une chose est claire : l’iPhone Fold n’est plus un simple concept de laboratoire. Il entre maintenant dans la zone pré-production.

iPhone Fold : Un écran sans pli, enfin validé — le casse-tête qui bloquait tout

Pendant que Samsung, OPPO et Huawei répétaient leurs itérations, Apple refusait catégoriquement d’accepter la moindre trace de pli visible.

Résultat : années de feuille blanche, de prototypes rejetés, puis encore de prototypes rejetés.

Mais, selon les récents rapports, Apple a finalement réalisé ce qu’elle juge acceptable :

un panneau pliable sans creux visible,

un mécanisme charnière revu,

un comportement homogène en usage intensif.

Avec ce verrou technique enfin sauté, le projet a été basculé en phase pré-production, ce qui signifie que les derniers ajustements sont purement industriels.

Les fournisseurs sont prêts, les chaînes sont prêtes. Tout le monde attend juste le fameux feu vert d’Apple.

Une chambre à vapeur pour maîtriser la chaleur — un choix rarissime sur un foldable

Autre détail très parlant : l’iPhone Fold adoptera le même système de refroidissement à chambre à vapeur que les iPhone 17 Pro. Les smartphones pliables Android ont souvent du mal à dissiper la chaleur : peu d’espace interne, structure complexe, surface pliée.

Apple, fidèle à sa philosophie, ne veut aucun compromis sur la performance.

Ce système permettra de maintenir les performances lors de jeux intensifs, un multitâche élevé, des apps pro ou créatives, et une utilisation du futur SoC de 2 nm. Et justement…

L’iPhone Fold embarquerait le A20 Pro, première puce gravée en 2 nm

Les rumeurs sont insistantes : la gamme iPhone 18, et donc l’iPhone Fold, sera la première à profiter des puces A20 et A20 Pro, gravées par TSMC en 2 nm.

Ce qui promet sur cet iPhone Fold un gain d’efficacité énergétique très marqué, une chauffe mieux contrôlée, des performances en tête de marché, et une autonomie revue à la hausse malgré un design complexe.

Un smartphone pliable d’Apple ne pouvait pas se permettre d’être “moins performant qu’un iPhone standard”. Apple semble vouloir faire de l’iPhone Fold un modèle ultra-premium et non un objet-expérimental comme les premiers foldables du marché.

Apple vise haut : jusqu’à 9 millions d’unités la première année

Les estimations internes évoquent 7 à 9 millions d’unités la première année. C’est un chiffre largement supérieur aux objectifs de lancement des smartphones pliables Android.

Les grands gagnants ? Samsung Display, Foxconn, TSMC, Largan Precision, et Shin Zu Shing. Tous sont déjà intégrés dans la supply chain du projet.

Un lancement crucial : Apple ne peut pas se rater

L’iPhone Fold sera le projet le plus ambitieux d’Apple depuis le Vision Pro. La marque arrive tard, mais elle joue toujours la même carte : peu importe d’arriver en retard, du moment qu’on arrive avec quelque chose d’irréprochable.

Mais, elle joue gros. En effet, le marché des smartphones pliables est déjà établi, Samsung prépare un Galaxy Z Fold 8 Ultra, Google, Xiaomi et Huawei poussent des designs très matures, et Apple doit délivrer un produit “wow” dès la première version.

L’équilibre sera subtil : un prix entre 1 800 et 2 500 dollars, selon les analystes. D’autres prévoient un positionnement presque “édition collector”. La charnière, autrefois estimée au-delà de 100 $, aurait été optimisée pour tomber entre 70 et 80 $ — reste à savoir si cela réduira le prix… ou augmentera les marges.

L’iPhone Fold : futur bestseller ou pari risqué ?

Tout dépendra de trois points :

Son prix Sa durabilité réelle Sa place dans la gamme iPhone 18

Mais si Apple réussit son entrée comme elle l’a fait en 2007… le marché du foldable pourrait être redéfini du jour au lendemain. 2026 pourrait bien devenir l’année où l’iPhone a appris à se plier — sans jamais plier face à la concurrence.