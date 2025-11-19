Accueil » iPhone pliable : Samsung sera le seul fournisseur d’écrans pour Apple

iPhone pliable : Samsung sera le seul fournisseur d’écrans pour Apple

iPhone pliable : Samsung sera le seul fournisseur d'écrans pour Apple

Le premier iPhone pliable sera presque certainement présenté l’an prochain aux côtés de l’iPhone 18. Et à mesure que la fenêtre de lancement se réduit, Apple n’a plus vraiment le luxe d’hésiter : certaines décisions hardware doivent être prises maintenant.

Une nouvelle fuite en provenance de la chaîne d’approvisionnement confirme justement que les pièces maîtresses du projet sont désormais verrouillées.

Samsung, fournisseur exclusif des écrans de l’iPhone pliable

Ce n’est pas une surprise — mais la forme exclusivement Samsung l’est un peu. D’après la fuite, Apple a sélectionné Samsung Display comme seul fournisseur d’écrans pour son premier iPhone pliable. Ni LG Display, pourtant partenaire historique, ni BOE — pourtant agressif sur l’OLED — ne participeront au projet.

Un choix qui s’explique assez facilement. Samsung reste de loin le leader mondial de l’OLED pliable, maîtrise les taux de rendement nécessaires à Apple, et sait produire des panneaux avec un pli réduit — même si pas totalement invisible.

Côté assemblage, aucune surprise : Foxconn s’occupera du montage du produit.

Reste la grande inconnue : où ?

Apple veut accélérer la bascule vers l’Inde, mais un appareil aussi complexe pourrait très bien rester en Chine pour la première génération.

Le point noir : la charnière n’est pas finalisée. Si Apple a traîné des années à se lancer dans le smartphone pliable, ce n’est pas à cause de l’écran… mais à cause du pli. La marque veut zéro pli perceptible, là où Samsung affiche encore une marque visible, même si bien réduite sur le Galaxy Z Fold 7.

Selon la fuite, la charnière d’Apple serait la plus avancée du marché, mais pas encore finalisée.

Et là, tout peut basculer. S’il faut verrouiller les lignes de production dans les prochains mois, Apple pourrait être forcé d’accepter un pli — même minime.

Ce serait un compromis difficile à avaler pour un produit censé ressusciter l’effet « wow » façon iPhone X.

Le choix du fournisseur de batterie reste ouvert

Le fournisseur du module batterie n’est pas encore sélectionné, mais ce point est nettement moins critique. Apple a énormément de partenaires capables de livrer des unités fiables, et le design interne devrait permettre de caser une capacité correcte malgré le facteur pliable.

En clair : c’est un faux suspense. Pas d’inquiétude ici.

L’iPhone pliable peut-il survivre à l’hype ?

Le dernier géant à entrer dans l’arène du pliable… forcément, l’attente est monstrueuse.

Et comme toujours avec Apple, deux réalités peuvent coexister. Oui, le probable iPhone Fold va se vendre comme jamais. La marque attire toujours ceux qui attendaient « le moment Apple » pour basculer. Non, il ne pourra pas satisfaire tout le monde. Un produit aussi attendu sera décortiqué au micron près, comme l’iPhone 17 qui a explosé les ventes… tout en déclenchant des polémiques quotidiennes en ligne.

Mais au fond ? Oui, il est temps. Apple ne peut plus rester spectatrice. Le pliable est devenu un segment mature, et un terrain d’innovation réel — pas un simple gadget.

2025 pourrait bien être l’année où Apple redéfinit enfin ce que peut être un smartphone pliable.