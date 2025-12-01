Accueil » iPhone 17e : le modèle abordable aura la Dynamic Island

iPhone 17e : le modèle abordable aura la Dynamic Island

iPhone 17e : le modèle abordable aura la Dynamic Island

L’iPhone 17e n’est pas attendu avant le début 2026, mais les fuites s’enchaînent déjà… et elles dessinent un appareil qui pourrait transformer la gamme « e », longtemps cantonnée au minimalisme.

Dernière révélation en date : l’iPhone 17e abandonnerait son épaisse encoche héritée de l’iPhone X pour adopter la Dynamic Island, alignant ainsi son design sur le reste du catalogue.

Une évolution symbolique, mais qui marque la volonté d’Apple de moderniser son modèle le plus accessible — sans pour autant bouleverser sa philosophie.

Un design enfin dans l’ère moderne : la Dynamic Island pour tous

Selon un rendu conceptuel publié par MyDrivers, l’iPhone 17e serait une version allégée du futur iPhone 17, avec un seul capteur arrière et un gabarit identique au modèle standard.

Mais, le vrai changement se niche en façade : la disparition définitive de l’encoche au profit de la Dynamic Island introduite avec l’iPhone 14 Pro. C’est la première fois que ce design descendrait dans cette gamme — une unification visuelle qui rapproche l’iPhone « économique » du reste de la famille.

Côté écran, Apple resterait toutefois prudente avec une dalle de 6,1 pouces, une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, une dalle similaire à celle de l’iPhone 16e.

Une manière de contenir les coûts… tout en préservant une nette différenciation avec les modèles ProMotion.

A19: le moteur des futurs iPhone, même chez le 17e

Sous le capot, Apple intégrerait une version optimisée de sa puce A19. Pour maintenir l’écart avec le haut de gamme, la firme réduirait simplement le nombre de cœurs GPU, comme elle le fait déjà depuis plusieurs générations.

Un choix logique : l’iPhone 17e vise les utilisateurs d’iPhone 11 ou plus anciens, pour qui un tel gain de performances — combiné à l’efficacité d’iOS — représente déjà un bond majeur.

Une mise à niveau très attendue : la caméra selfie passe à 18 mégapixels

Côté photo, Apple préparerait deux améliorations clés :

Selfie: 18 mégapixels avec prise en charge de Center Stage, une première sur ce segment.

Arrière : 48 mégapixels pour le seul capteur large, héritant du pipeline moderne inauguré avec les iPhone 14/15.

Pas de double module, pas de zoom optique — Apple conserve l’essentiel et se concentre sur un capteur principal plus polyvalent.

Nouveau modem C1, puce N1 : l’iPhone 17e gagne en autonomie et en connectivité

L’autre grande nouveauté pourrait venir de l’intérieur : l’adoption du modem C1 et de la puce N1, tous deux conçus par Apple.

Objectifs :

réduire la consommation énergétique,

améliorer la qualité du réseau,

limiter la dépendance à Qualcomm.

Si ces composants sont effectivement généralisés dès 2026, l’iPhone 17e pourrait offrir une expérience réseau digne des modèles supérieurs.

Vers un vrai « petit flagship » accessible

En cumulant la Dynamic Island, la puce A19, un modem et une puce réseau propriétaires, une caméra frontale nettement améliorée, et un capteur principal de 48 mégapixels, Apple semble prête à réduire davantage l’écart entre son « entrée de gamme » et les iPhone conventionnels — sans pour autant renier l’essentiel : un prix contenu, une simplicité d’usage, et une longévité logicielle qui reste l’un de ses plus grands arguments.