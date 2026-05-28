Accueil » Snapdragon C : Qualcomm attaque le MacBook Neo avec des PC ARM abordables

Snapdragon C : Qualcomm attaque le MacBook Neo avec des PC ARM abordables

Snapdragon C : Qualcomm attaque le MacBook Neo avec des PC ARM abordables

Le succès du MacBook Neo continue de secouer l’industrie du PC. Après Intel et sa nouvelle gamme Core Series 3, c’est désormais au tour de Qualcomm de répondre à la stratégie agressive d’Apple avec un nouveau processeur ARM destiné aux ordinateurs Windows d’entrée de gamme : le Snapdragon C.

Derrière ce lancement se cache une bataille beaucoup plus importante qu’une simple nouvelle puce. Le marché du PC portable est en train de redéfinir ses priorités autour de trois éléments devenus centraux : autonomie, finesse et prix.

Et sur ce terrain, Apple a clairement forcé toute l’industrie à accélérer.

Snapdragon C : Qualcomm veut démocratiser Windows ARM

Jusqu’ici, les puces Snapdragon X et X2 visaient surtout les machines premium et milieu de gamme, avec une promesse simple : davantage d’autonomie et une meilleure efficacité énergétique grâce à l’architecture ARM.

Le problème, c’est que ces machines restaient souvent relativement coûteuses.

Avec le Snapdragon C, Qualcomm descend enfin vers le marché « entrée de gamme », autrement dit les PC Windows plus abordables capables de concurrencer directement des machines comme le MacBook Neo. Les premiers constructeurs annoncés sont déjà Acer, HP, et Lenovo.

Acer Aspire Go 15 : le premier aperçu concret

Acer a déjà dévoilé un premier modèle équipé du nouveau Snapdragon C : le Acer Aspire Go 15. Le PC embarque un écran 15,6 pouces Full HD, jusqu’à 8 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage, le Wi-Fi 6E, deux ports USB-C, et une sortie HDMI.

Aucun tarif officiel n’a encore été annoncé, mais le positionnement semble clairement pensé pour attaquer le segment des laptops accessibles dominé jusqu’ici par les machines Intel et AMD classiques.

Le design reste toutefois plus traditionnel que celui du MacBook Neo. Acer utilise notamment un châssis plastique et une dalle plus modeste malgré la taille supérieure de l’écran.

Le MacBook Neo a changé les règles du jeu

Depuis son lancement à 699 euros, le MacBook Neo agit comme un électrochoc dans l’industrie du PC portable. Apple a réussi quelque chose de particulièrement rare : transformer une machine « abordable » en produit désirable, en combinant une puce issue de l’univers mobile, une excellente autonomie, un design premium, et une expérience logicielle cohérente.

Même chez les fabricants Windows, le choc est reconnu publiquement.

S.Y. Hsu a récemment décrit le MacBook Neo comme une véritable « secousse » pour le marché Windows. Une pression qui pousse désormais constructeurs et partenaires — Intel, AMD, Microsoft et Qualcomm — à revoir leurs stratégies.

Intel et Qualcomm adoptent désormais la stratégie Apple

Le plus intéressant dans cette séquence, c’est peut-être l’évolution philosophique du marché PC. Pendant des années, le monde Windows s’est surtout battu sur la puissance brute, le nombre de ports, ou les performances gaming.

Apple a déplacé le débat.

Aujourd’hui, les fabricants parlent davantage de finesse, d’autonomie, de design cohérent, de réparabilité, et d’expérience utilisateur globale.

Intel a d’ailleurs récemment présenté son initiative « Project Firefly », destinée à encourager des PC plus élégants, plus légers et mieux standardisés autour des nouvelles puces Core Series 3. Qualcomm suit exactement la même direction avec Snapdragon C.

ARM devient enfin crédible sur les PC abordables

Jusqu’ici, Windows ARM souffrait d’un problème majeur : la compatibilité logicielle. Mais dans l’univers des PC entrée de gamme, cette question devient moins critique que sur des machines professionnelles haut de gamme. Les acheteurs privilégient souvent l’autonomie, le silence, le prix, et la mobilité.

C’est précisément là que Qualcomm peut enfin trouver une ouverture crédible.

Le Snapdragon C ne cherche probablement pas à battre les puces Apple M-series ou les Core Ultra haut de gamme sur la puissance brute. Son rôle est surtout de démocratiser les avantages d’ARM dans des machines beaucoup plus accessibles.

La guerre du PC portable entre dans une nouvelle phase

Ce lancement confirme surtout une transformation profonde du marché. Pendant longtemps, Apple jouait seul avec son approche mêlant puces mobiles et ordinateurs portables ultra-efficaces. Désormais, tout l’écosystème Windows tente de reproduire cette formule.

Mais, le défi reste immense.

Car Apple ne vend pas uniquement une puce performante. La firme contrôle le silicium, le système d’exploitation, le design matériel, et l’écosystème logiciel. Qualcomm, Intel et les fabricants PC doivent encore coordonner plusieurs acteurs différents pour offrir une expérience réellement comparable.

Le Snapdragon C montre néanmoins que l’industrie Windows a compris une chose essentielle : l’avenir du laptop grand public ne se joue plus uniquement sur la puissance, mais sur l’équilibre entre mobilité, autonomie, design et prix.

Et sur ce terrain, Apple a déjà plusieurs années d’avance.