Unisoc T9300 : la puce milieu de gamme gagne la 5G satellite

Unisoc avance discrètement mais sûrement. Le fabricant chinois vient de lancer, presque sans bruit, son nouveau SoC 5G Unisoc T9300, un processeur mobile qui vise clairement à renforcer sa présence dans le segment milieu de gamme premium. L’objectif est double : améliorer l’imagerie et offrir une expérience de jeu plus stable, tout en intégrant des technologies réseau assez rares à ce niveau de prix.

Unisoc T9300 : Un SoC 6 nm équilibré, avec un vrai bond d’efficacité

Le Unisoc T9300 repose sur une gravure en 6 nm et adopte une configuration octa-core plutôt classique mais efficace : deux Cortex-A78 cadencés à 2,4 GHz pour la puissance brute, accompagnés de 6 Cortex-A55 à 2,2 GHz pour l’efficacité énergétique.

Selon Unisoc, l’architecture offrirait près de 38 % d’efficacité énergétique supplémentaire par rapport à la génération précédente — un chiffre ambitieux, mais plausible vu le saut technologique.

Côté graphique, le Mali-G57 double cœur n’a rien de futuriste, mais il assure des performances honnêtes. Le SoC tourne autour des 550 000 points sur AnTuTu V10, ce qui place le T9300 dans la tranche haute du milieu de gamme, proche d’un Snapdragon 778G réactualisé.

Connectivité : 5G avancée, NTN satellite, diffusion MBS… Unisoc voit large

Là où le Unisoc T9300 surprend vraiment, c’est sur la connectivité. Le SoC prend en charge la 3GPP Release 17, le support 5G NR NTN (pour la communication satellite), la 5G MBS (broadcast), et l’ensemble des modes SA/NSA avec VoNR, VoWiFi et compatibilité complète des bandes 2G à 5G.

On n’avait encore jamais vu une telle richesse technique sur un chipset Unisoc.

Le tout est renforcé par une gestion réseau pilotée par l’IA, pensée pour réduire la consommation d’énergie en conditions 5G réelles.

Imagerie : support 200 mégapixels et nouvelle ISP Vivimagic

Unisoc introduit ici sa 7e génération de moteur Vivimagic, qui repose sur un ISP quad-core. Le T9300 peut gérer des capteurs jusqu’à 200 mégapixels, du 32 mégapixels en ZSL à 25 fps, ou un setup dual-cam 20 mégapixels + 20 mégapixels.

L’ISP bénéficie d’un traitement avancé du bruit (multi-frame, time domain), de nouveaux algorithmes 3A plus précis, d’un mode nuit amélioré et d’une segmentation portrait plus propre. Le HDR profite lui aussi d’une évolution notable.

Audio, affichage et gaming : un package solide

Le Unisoc T9300 inclut un DSP dédié permettant d’offrir une réduction de bruit plus propre, un meilleur contrôle de l’écho et une sortie HiFi plus stable.

L’affichage n’est pas en reste : support FHD+ 144 Hz, 1,5K à 90 Hz, compatibilité HDR10+ et certification Netflix… sans oublier un mode VRR et plusieurs protections visuelles.

Pour le gaming, Unisoc mise sur son moteur Miracle Gaming, axé sur la stabilité des FPS, la gestion du réseau et un traitement visuel optimisé. L’IA intervient également pour améliorer la clarté vocale en conditions réseau dégradées.

Unisoc renforce timidement mais sûrement son ADN

Avec le Unisoc T9300, Unisoc ne cherche pas à concurrencer les puces phares Snapdragon de Qualcomm ou MediaTek Dimensity. En revanche, la marque pose une base solide dans une catégorie où les constructeurs cherchent désespérément des alternatives moins coûteuses mais technologiquement complètes.

La présence du NTN satellite, du broadcast 5G et du support 200 Mpx pourrait notamment séduire des fabricants chinois cherchant à proposer du “quasi premium” à prix agressif.