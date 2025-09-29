iPhone 17e : Apple va-t-il rendre son modèle abordable volontairement moins séduisant ?

Alors que la série iPhone 17 vient tout juste de sortir, certains se demandent déjà s’il ne vaut pas mieux patienter jusqu’à l’arrivée de l’iPhone 17e l’année prochaine. Sauf que cette fois, le « e » ne signifiera peut-être pas « excellent ».

Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et source très fiable lorsqu’il s’agit d’Apple, l’iPhone 17e marquera une véritable rupture avec son prédécesseur, le 16e… mais pas forcément dans le bon sens.

L’iPhone 16e faisait de l’ombre à l’iPhone 16 — Apple veut corriger le tir

Lancé en 2024, l’iPhone 16e avait surpris tout le monde par son excellent rapport qualité/prix, au point que certains considéraient le modèle de base (iPhone 16) comme un mauvais choix. Forums, vidéos et posts sur X regorgeaient de messages saluant l’équilibre du 16e malgré ses quelques concessions.

Apple semble ne pas vouloir répéter cette erreur : l’iPhone 17e sera volontairement moins séduisant, afin de justifier clairement son positionnement « entrée de gamme » dans la gamme 2026.

Des specs revues à la baisse — ou presque

Si l’on en croit les fuites, l’iPhone 17e conservera un écran 60 Hz, là où le modèle de base passe enfin au ProMotion 120 Hz, embarquera le même appareil photo que le 16e, bénéficiera du nouveau puce A19, ce qui assure de bonnes performances, et adoptera un nouveau design avec la Dynamic Island, abandonnant enfin l’encoche façon iPhone 14.

En clair : même puce, même appareil photo, mais écran limité et finitions simplifiées.

Un design modernisé, malgré tout

Bonne nouvelle : l’iPhone 17e ressemblera davantage à l’iPhone 16 qu’au 16e, notamment grâce à l’abandon de l’encoche. Ce changement esthétique suffira-t-il à convaincre ? Rien n’est moins sûr.

L’enjeu pour Apple est clair : ne plus cannibaliser les ventes de l’iPhone 17 standard, tout en offrant une porte d’entrée abordable à ceux qui veulent un iPhone neuf sans exploser leur budget.

Faut-il attendre l’iPhone 17e ?

Si vous cherchez un iPhone abordable et neuf, l’iPhone 17e pourrait faire le job. Mais, il faudra accepter deux compromis majeurs :

un écran 60 Hz, en décalage avec la concurrence,

une expérience photo datée, pour un téléphone de 2026.

En revanche, si vous voulez profiter de toutes les nouveautés d’iOS 26 et d’Apple Intelligence, mieux vaudra vous tourner vers l’iPhone 17 standard — ou même un iPhone 16 Pro en reconditionné.

L’iPhone 17e sera, selon toute vraisemblance, le modèle le plus abordable du catalogue Apple en 2026. Mais contrairement à son prédécesseur, il ne cherchera pas à brouiller les pistes : moins cher, et ça se verra.

Un choix stratégique pour Apple… mais peut-être frustrant pour les utilisateurs exigeants.