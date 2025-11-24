Accueil » iPhone 17e : le modèle « e » abandonnera l’encoche pour la Dynamic Island

Apple n’en a visiblement pas fini avec la famille iPhone 17. Selon une nouvelle rumeur, un nouveau modèle viendrait s’ajouter à la gamme actuelle — et il apporterait une amélioration photo majeure.

Un nouvel iPhone 17e en préparation

D’après l’analyste Jeff Pu relayé par 9to5Mac, Apple lancerait l’année prochaine un nouvel iPhone « e » : l’iPhone 17e, successeur de l’iPhone 16e, qui remplace désormais la gamme iPhone SE.

Le point le plus marquant : l’iPhone 17e recevrait lui aussi la caméra Center Stage de 18 mégapixels, une nouveauté qui a fait ses débuts cette année avec l’iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et 17 Air.

Cette caméra frontale peut :

recadrer automatiquement les selfies de groupe,

suivre le sujet si la personne bouge,

fonctionner dans FaceTime et des apps de visioconférence tierces.

Bref, plus besoin de pivoter son téléphone ou de tendre le bras à l’extrême pour faire entrer tout le monde dans le cadre.

Ce qu’on peut attendre de l’iPhone 17e (rumeurs)

Selon Pu et d’autres fuites récentes, l’iPhone 17e pourrait offrir :

Une caméra frontale 18 mégapixels avec Center Stage identique à celle du reste de la gamme iPhone 17.

Un chipset A19 : Ce qui réduirait fortement l’écart de performances entre les modèles d’entrée de gamme et les modèles Pro.

Une vraie modernisation du design : Pour la première fois, un modèle « e » abandonnerait l’encoche pour adopter le Dynamic Island.

Nouvelle connectivité : le modem Apple C1, la puce sans-fil N1, censée améliorer l’efficacité énergétique et les transferts peer-to-peer.

Écran et appareil photo principaux : écran OLED 6,1 pouces 60 Hz, capteur arrière 48 mégapixels, et un design globalement revu.

L’iPhone 17e pourrait sortir chaque année

Le rapport suggère aussi que Apple veut faire du modèle « e » une gamme annuelle, plus fréquente et plus cohérente que la famille iPhone SE. Son lancement se ferait au printemps 2026, comme le 16e sorti cette année.

D’autres produits prévus pour 2026

Jeff Pu mentionne aussi deux appareils d’entrée de gamme :