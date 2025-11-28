Accueil » Huawei prépare un trio explosif : Nova 15, Pro et Ultra avant le nouvel an chinois

La nouvelle génération de la gamme Nova arrive plus tôt que prévu, et Huawei prépare un trio explosif. Huawei vient à peine de lancer la série Mate 80 que déjà, les projecteurs se tournent vers le prochain grand lancement de la marque : la série Nova 15, dont les premières fuites viennent de tomber via le très fiable Digital Chat Station.

Selon la source, Huawei prépare trois modèles pour début 2026 : le Nova 15, le Nova 15 Pro et le Nova 15 Ultra. Et si ces spécifications préliminaires s’avèrent exactes, la gamme Nova va nettement monter en gamme.

Nova 15 & Nova 15 Pro : écrans LTPO et nouveaux Kirin

Huawei semble vouloir élever le niveau dès les versions standard et Pro. Le Nova 15 va être doté d’une dalle de 6,7 pouces, tandis que le Nova 15 Pro : dalle 6,84 pouces. Dans les deux cas : dalle OLED LTPO résolution 1,5K, une première dans ce marché chez Huawei.

Côté photo, la caméra frontale du Nova 15 se vantera d’un capteur de 50 mégapixels, alors que le Nova 15 Pro aura un duo de capteurs de 50 et 8 mégapixels, pour améliorer portraits et effets de profondeur.

À l’arrière, le Nova 15 Pro bénéficierait d’un ensemble photo très ambitieux avec un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur périscope de 50 mégapixels (zoom optique longue portée), un ultra grand-angle, et un capteur multispectral, signature Huawei pour le rendu des couleurs et les performances nocturnes.

Huawei équiperait les Nova 15 et 15 Pro de nouveaux Kirin série 8, très probablement gravés en N+7 ou N+3 suivant les capacités de SMIC début 2026.

Nova 15 Ultra : le futur star du lineup

Comme souvent, le modèle Nova 15 Ultra s’annonce comme le modèle qui fera le plus de bruit. Il serait équipé d’une puce Kirin série 9, plus puissant, clairement positionné comme le nouveau haut de gamme Huawei hors Mate.

Selon DCS, le Nova 15 Ultra aura un capteur principal de 50 mégapixels 1/1,3 », bien plus grand que celui des modèles standard, et très probablement un capteur périscope, un ultra grand-angle et un capteur multispectral. Ce serait une configuration digne d’un « flagship », non pas d’un Nova.

Batteries XXL pour toute la famille

Les trois modèles — Nova 15, 15 Pro et 15 Ultra — seraient équipés de batteries dépassant 6 000 mAh. Après un Mate 80 passé à 6 700 mAh et certaines rumeurs évoquant un Nova « endurance first », ce choix semble cohérent : Huawei veut faire de l’autonomie un argument central.

Date de lancement : rendez-vous avant le Nouvel An chinois

La série Nova 15 serait prévue avant la Fête du Printemps, soit janvier ou tout début février 2026. Huawei veut clairement entrer en 2026 avec un lancement fort, avant que la concurrence chinoise n’enchaîne ses premiers flagship de l’année.

Si les leaks se confirment, Huawei repositionne Nova comme une gamme plus premium, plus ambitieuse en photo, avec des batteries massives, et des écrans LTPO dignes du haut de gamme.

Le Nova 15 Ultra, en particulier, pourrait devenir un best-seller : l’équilibre parfait entre le Mate (trop cher) et la série P (trop rare depuis les sanctions).

Huawei n’a encore rien confirmé, mais une chose est sûre : le début 2026 s’annonce chargé du côté de Shenzhen.