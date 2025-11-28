Accueil » Galaxy S26 Ultra : le nouveau coloris noir qui crée un effet « gros bords d’écran »

Samsung prépare une refonte subtile, mais stratégique du Galaxy S26 Ultra. Le géant coréen fait quelques concessions de design pour améliorer la photo — notamment avec le retour d’un bloc de caméras intégrées permettant d’élargir les ouvertures. Logique. Mais, un autre changement, lui, l’est beaucoup moins.

Et pourtant, il va immédiatement affecter ce que les utilisateurs regardent le plus : l’écran.

Galaxy S26 Ultra : Uniquement sur la version noire : l’effet « gros bezels »

Selon un nouveau rapport, le Galaxy S26 Ultra noir abandonnera le contour argenté présent sur le S25 Ultra pour adopter un cadre intégralement noir. Résultat : même si les bordures de l’écran ne changent pas réellement, l’illusion d’un écran aux bords plus épais sera bien là.

Une impression visuelle qui peut rendre le téléphone… plus daté qu’il ne l’est en réalité.

Un choix étonnant à une époque où tous les constructeurs rivalisent pour affiner les bordures et moderniser les façades (on pense au Galaxy S25 Edge ou à l’iPhone Air). Pourtant, Samsung semble vouloir expérimenter un nouveau langage visuel, quitte à casser une cohérence esthétique installée.

Heureusement, côté écran… c’est du très haut niveau

Si cette petite controverse esthétique ne vous dérange pas, la dalle du Galaxy S26 Ultra devrait rester une référence du marché. La rumeur la plus intrigante concerne une nouveauté : un écran « AI Privacy Display ».

Le smartphone serait capable de cacher automatiquement son contenu lorsqu’une tierce personne apparaît dans l’arrière-plan, sans gêner l’utilisateur principal. Imaginez : vous ouvrez votre appli bancaire dans le métro, une silhouette derrière vous, l’écran se brouille automatiquement pour qu’elle ne voie rien.

Un mode de confidentialité intelligent, contextuel et instantané, qui serait l’un des apports les plus concrets de l’IA dans la vie quotidienne.

Faut-il éviter le modèle noir ?

Si vous êtes allergique aux bords épais, la réponse est peut-être oui. Même si on parle d’une illusion visuelle, le rendu pourrait rappeler des smartphones d’une génération précédente. Un pari risqué quand Samsung fait habituellement de la finesse des bordures un argument marketing majeur.

Mais restons prudents : peut-être que cette version full black sera finalement la plus élégante du line-up — tout dépend de l’exécution finale.

Le Galaxy S26 Ultra s’annonce comme un smartphone à la fois plus performant et plus intelligent, notamment grâce à son futur écran à protection dynamique.

Mais cette décision esthétique — limitée à la version noire — pourrait créer l’un des débats les plus inattendus de 2026 dans l’univers des flagships.