Huawei reporte la série Nova 15 pour privilégier les Mate 80 et Mate X7

Alors que tout semblait prêt pour une double salve de lancements chez Huawei, un nouveau rapport venu de Chine affirme que la série Nova 15 ne sortira finalement pas en 2025.

Le constructeur aurait décidé de repousser la gamme à une date ultérieure, privilégiant pour l’instant ses modèles haut de gamme — les Mate 80 et le Mate X7 pliable — dont la présentation est attendue avant la fin novembre.

La série Nova 15 repoussée à 2026

D’après un blogueur tech chinois réputé, Huawei a finalisé la préparation commerciale de ses prochains flagships, la série Mate 80 et le Mate X7, mais aurait décidé de décaler le lancement de la Nova 15.

Les raisons exactes ne sont pas officielles, mais plusieurs éléments se recoupent :

Priorité donnée à la production des Mate 80 et à leur promotion, qui mobilisent l’essentiel des capacités industrielles du constructeur.

Optimisation du calendrier produit, Huawei cherchant à éviter une trop forte concurrence interne entre ses gammes.

Ajustements de la chaîne d’approvisionnement, probablement liés à la disponibilité de certaines puces Kirin et de composants photo haut de gamme.

Cette décision repousse donc la sortie de la Nova 15, Nova 15 Pro et Nova 15 Ultra à une date encore indéterminée — possiblement au premier semestre 2026.

Ce que l’on sait déjà sur la Huawei Nova 15 Ultra

Même si le lancement est retardé, plusieurs fuites ont déjà révélé une partie de la fiche technique du Huawei Nova 15 Ultra, qui devait initialement succéder à la série Nova 14 sortie l’an dernier.

Le modèle mettrait clairement l’accent sur la photo, avec un capteur principal de 50 mégapixels sur un grand capteur 1/1,3″, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, un téléobjectif périscope de 50 mégapixels, et un capteur multispectral dédié pour améliorer la fidélité des couleurs.

Sous le capot, on retrouverait :

Une puce Kirin maison (probablement une évolution du Kirin 9010),

HarmonyOS 6, le système d’exploitation propriétaire de Huawei,

Une batterie de 6 500 mAh compatible avec la charge rapide 100 W,

La connectivité satellite bidirectionnelle,

Un châssis en métal avec certification IP68/69 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Ces caractéristiques positionnent clairement la Nova 15 Ultra comme un smartphone premium orienté photo et autonomie, mais à un prix plus accessible que les Mate 80.

Une stratégie claire : consolider le haut de gamme avant le milieu de gamme

Huawei semble vouloir concentrer tous ses efforts sur la série Mate, toujours au cœur de sa stratégie de prestige. Avec le Mate 80, Huawei continue de renforcer sa gamme la plus symbolique, qui rivalise directement avec les iPhone 17 Pro et Galaxy S26 Ultra.

Le Mate X7, quant à lui, permettra à la marque de confirmer son avance dans les smartphones pliables face à Samsung et Oppo.

La série Nova 15 servira ensuite à relancer le segment premium abordable, une fois que les Mate auront consolidé leur succès commercial et médiatique.

Le report de la série Nova 15 n’est pas forcément une mauvaise nouvelle. En se concentrant sur le succès du Mate 80 et du Mate X7, Huawei cherche à maximiser son impact médiatique et à garantir une production fluide avant d’élargir sa gamme.

Si les spécifications fuitées du Nova 15 Ultra se confirment, le smartphone pourrait bien devenir l’un des meilleurs rapports qualité-prix du catalogue Huawei — à condition qu’il arrive bien début 2026.