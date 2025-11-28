Amazfit : Un mystérieux modèle (A2557) sera lancé fin 2025

Amazfit n’avait encore rien annoncé… mais les fichiers administratifs, eux, ne mentent jamais. Un tout nouveau modèle signé Zepp Health vient d’apparaître dans la base de données de certification SIRIM en Malaisie, signe quasi infaillible qu’un produit s’apprête à entrer en scène.

Identifiée sous le numéro parfaitement opaque A2557, la montre est simplement décrite comme « Smart Watch ». Pas de photos. Pas de spécifications. Rien d’autre qu’un enregistrement daté du 25 novembre, aussi minimaliste qu’intrigant — exactement le genre de dépôt qui surgit quelques semaines avant un lancement officiel.

Pourquoi cette certification est un gros indice ?

Chez Amazfit, SIRIM est un passage obligé… et un excellent indicateur du calendrier. Ces deux dernières années les modèles Amazfit Active 2, Bip 6, Balance 2 et T-Rex 3 Pro sont tous passés par la Malaisie avant d’être commercialisés — en général un mois avant la sortie.

Autrement dit : si le schéma se répète, cette mystérieuse A2557 pourrait être dévoilée fin 2025, ou glisser vers début 2026 si le rythme se calme.

Falcon, Cheetah, ou tout autre chose ?

La question brûlante : à quelle famille appartient cette montre ? Plusieurs gammes Amazfit ont été très actives cette année… mais certaines brillent par leur silence : la série Falcon, positionnée ultra premium et sportive, n’a pas été renouvelée, ou encore la gamme Cheetah, pensée pour le running avancé, attend-elle aussi une mise à jour.

Ces deux segments — très appréciés des fans — sont de sérieux candidats pour accueillir un nouveau modèle.

Mais, Zepp Health nous a aussi habitués à des surprises : l’entreprise pourrait préparer un tout nouveau line-up, poussé par l’essor de son écosystème Zepp OS et de ses montres dopées à l’IA.

Ce que l’on sait… et surtout ce que cela implique chez Amazfit

Pour l’instant, nous n’avons qu’une certitude : un nouveau wearable Amazfit est dans les tuyaux. Et dans l’industrie, on ne certifie jamais un produit « pour voir ». Cela signifie que le design est verrouillé, que la production se prépare, et que la marque se tient prête à communiquer.

En 2025, Amazfit a multiplié les sorties à un rythme impressionnant. Ce dépôt confirme une chose : Zepp Health n’a aucune intention de ralentir.

Et c’est peut-être la meilleure partie : Falcon 2 ? Cheetah Pro 2 ? Une Balance 3 ? Un tout nouveau form factor ? Aucune piste n’est écartée.

Seule certitude : la A2557 marque le début du prochain cycle Amazfit, et les semaines à venir risquent d’être particulièrement intéressantes pour les amateurs de montres connectées.