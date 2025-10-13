Samsung prépare une nouvelle vague d’outils Galaxy AI avec One UI 8.5

Samsung s’apprête à renforcer son écosystème Galaxy AI avec une série de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle. Selon une fuite rapportée par Android Police, au moins cinq nouveaux outils Galaxy AI seraient en préparation et feraient partie de One UI 8.5, la prochaine grande mise à jour logicielle basée sur Android 16.

Ce déploiement confirme la stratégie offensive du géant coréen, bien décidé à rivaliser avec Apple et Google en intégrant des fonctions d’IA toujours plus profondes dans l’expérience quotidienne de ses smartphones.

One UI 8.5 : cinq nouveautés majeures propulsées par l’IA

Parmi les fonctions dévoilées, plusieurs se distinguent par leur potentiel d’usage concret :

Meeting Assistant

Un assistant de réunion capable de transcrire et de résumer en temps réel les échanges audio ou vidéo. L’objectif : faciliter le suivi des réunions professionnelles ou des cours sans avoir à prendre de notes manuelles.

Smart Clipboard

Un presse-papiers intelligent qui reconnaît automatiquement le contenu copié — qu’il s’agisse de texte, d’image ou de lien — et le classe par catégorie pour un collage plus fluide dans n’importe quelle application.

Touch Assistant

Un outil encore mystérieux, mais qui pourrait introduire des gestes contextuels ou un contrôle tactile amélioré, afin d’optimiser la navigation sur les grands écrans.

AI Emoji

Une fonction ludique permettant de créer ses propres emojis à partir de simples descriptions textuelles. Une touche de créativité supplémentaire qui rappelle les avatars générés par IA déjà testés sur certaines plateformes concurrentes.

Générateur de fonds d’écran IA

Une génération d’arrière-plans sur mesure, basée sur de courts prompts textuels. Les utilisateurs pourront ainsi imaginer un fond d’écran unique, inspiré des technologies génératives utilisées par Midjourney ou DALL·E.

Des fonctionnalités d’abord pensées pour la Chine

Toujours selon Android Police, Samsung testerait d’abord ces nouveautés sur le marché chinois, où la concurrence d’acteurs comme Huawei ou Xiaomi pousse la marque à innover plus vite. Une distribution mondiale pourrait suivre rapidement, notamment sur les modèles premium, alors que Samsung cherche à unifier son offre Galaxy AI sur tous les marchés.

Ces ajouts viendraient compléter les fonctions déjà existantes comme la traduction en direct, la retouche photo intelligente ou l’assistant de résumé de texte, déjà intégrés dans les récents Galaxy S25.

Un lancement attendu avec le Galaxy S26

D’après les fuites, One UI 8.5 serait dévoilé en même temps que le Galaxy S26, attendu pour le début de l’année 2026. Cette synchronisation permettrait à Samsung de tirer parti des nouveaux processeurs Snapdragon et Exynos optimisés pour l’IA, tout en assurant une mise à jour rapide sur les Galaxy S25 et les modèles pliants existants.

Des rumeurs issues de SamMobile évoquent aussi des notifications enrichies façon iOS, résumant automatiquement les messages importants ou les alertes.

En clair : Samsung veut faire de l’IA un outil de productivité et de créativité.

Défis et enjeux : entre vie privée et puissance locale

L’un des défis majeurs sera la protection des données. Les outils comme Meeting Assistant devront garantir que les transcriptions et résumés restent stockés et traités localement, sans transfert massif vers le cloud. De plus, ces fonctions nécessiteront une grande puissance de calcul embarquée, poussant Samsung à optimiser ses puces pour le traitement d’IA en local (on-device AI), un domaine où Apple et Google investissent déjà massivement.

Avec One UI 8.5, Samsung confirme une orientation claire : rendre l’IA utile au quotidien, qu’il s’agisse de travailler, de communiquer ou de personnaliser son smartphone.

L’entreprise s’éloigne du gadget pour proposer une IA intégrée, pratique et universelle. Cette approche devrait renforcer la fidélité à la gamme Galaxy, tout en repositionnant Samsung comme l’un des pionniers de l’intelligence artificielle mobile, au même titre que ses rivaux américains.

Si ces nouveautés tiennent leurs promesses, le Galaxy S26 pourrait devenir le premier smartphone à offrir une expérience IA réellement complète et cohérente.