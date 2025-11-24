X dévoile l’origine géographique de nombreux comptes… mais les données semblent peu fiables

La nouvelle fonctionnalité « À propos de ce compte », que X a commencé à déployer, fait déjà polémique. Alors qu’elle devait renforcer la transparence, elle a rapidement suscité un flot d’accusations : certains comptes influents du camp « America First » — parfois très engagés politiquement — apparaissent comme basés… à l’étranger.

Une avalanche de comptes « MAGA » soi-disant basés au Pakistan ou en Thaïlande

La fonction affiche plusieurs informations : date de création du compte, mode d’installation de l’app, mais surtout une localisation géographique supposée, qui attire toute l’attention.

L’influenceur progressiste Micah Erfan a ainsi publié une galerie de comptes pro-Trump ou ultraconservateurs censés se trouver au Japon, en Nouvelle-Zélande, au Pakistan ou encore en Thaïlande. Selon lui : « C’est l’armageddon total pour la droite en ligne ».

Parmi les comptes repérés, certains sont mineurs, mais d’autres cumulent des centaines de milliers d’abonnés, alimentant suspicion et moqueries.

X reconnaît déjà des erreurs dans les données

Face aux réactions, Nikita Bier, directeur produit chez X, a confirmé samedi que la fonctionnalité est en cours de déploiement mondial et qu’il s’agit d’une première étape vers une meilleure transparence.

Mais, plusieurs utilisateurs affirment que leur localisation affichée est totalement fausse. Bier a admis que les informations ne sont « pas fiables à 100 % pour les anciens comptes », évoquant des « bords rugueux » qui devraient être corrigés d’ici mardi.

Des incohérences pointées par la presse

Comme le souligne The Verge, il existe bien des fermes à trolls et des comptes de provocation basés hors des États-Unis. Mais, les localisations affichées par X semblent parfois absurdes ou invraisemblables.

Différents facteurs pourraient expliquer ces erreurs :

utilisation de VPN ;

déplacements récents ;

équipes de gestion situées dans plusieurs pays ;

vieilles adresses IP associées au compte ;

transferts de données migrés depuis d’anciennes versions du système.

Une fonctionnalité encore loin de délivrer la « transparence » promise

Pour l’instant, la géolocalisation semble surtout semer la confusion — et offrir des armes narratives aux deux camps politiques. Si X promet des correctifs rapides, l’épisode rappelle à quel point même les outils de transparence peuvent être sources de désinformation… lorsqu’ils reposent sur des données inexactes.