Samsung Gauss est le nouveau modèle d’IA générative de Samsung

Samsung a organisé son Samsung AI Forum 2023 cette semaine et vient de dévoiler son nouveau modèle d’IA générative appelé Samsung Gauss. Le nouveau modèle d’IA générative Samsung Gauss tire son nom du mathématicien Carl Freidrich Gauss.

Selon le communiqué de presse, le nouveau Samsung Gauss est un nouveau modèle de langage ainsi qu’un modèle d’image génératif capable de générer et d’éditer des images, et plus encore.

Lors de la dernière session, les participants se sont penchés sur Samsung Gauss et les technologies d’intelligence artificielle sur appareil utilisant ce modèle. Le modèle se compose de Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code et Samsung Gauss Image, et porte le nom de Carl Friedrich Gauss, le légendaire mathématicien qui a établi la théorie de la distribution normale, l’épine dorsale de l’apprentissage automatique et de l’IA. En outre, le nom reflète la vision ultime de Samsung pour les modèles, qui est de tirer parti de tous les phénomènes et de toutes les connaissances dans le monde afin d’exploiter la puissance de l’IA pour améliorer la vie des consommateurs partout dans le monde.

Samsung indique que Gauss Language est un modèle de langage génératif qui améliore l’efficacité du travail en facilitant des tâches telles que la rédaction d’e-mails, le résumé de documents et la traduction de contenu. Il peut également améliorer l’expérience du consommateur en permettant un contrôle plus intelligent des appareils lorsqu’il est intégré dans les produits.

Samsung Gauss Code est quant à lui un assistant de codage et est optimisé pour le développement de logiciels en interne, permettant aux développeurs de coder facilement et rapidement. Il prend également en charge des fonctions telles que la description du code et la génération de cas de test par le biais d’une interface interactive.

Certaines parties du modèle Gauss de Samsung peuvent fonctionner localement sur l’appareil, et les dirigeants de Samsung ont laissé entendre le mois dernier que la société commencerait à ajouter l’IA générative aux « fonctions de base » des appareils mobiles à partir de 2024. Ce commentaire faisait suite à des rapports faisant état d’un accent mis sur l’IA pour le Galaxy S24 de Samsung, qui devrait être annoncé au début de l’année 2024.

Une intégration dans la série Galaxy S24

Le Korea Times rapporte que Gauss sera intégré dans le prochain téléphone Galaxy S24, attendu pour le début de l’année 2024. Cette intégration dans les produits pourrait être un argument de vente clé pour le Galaxy S24, en particulier si Gauss est en mesure d’exécuter localement des modèles d’image et de langage génératifs limités sur l’appareil, au lieu de s’appuyer sur des modèles de langage volumineux alimentés par le cloud, tels que ceux d’OpenAI.

Samsung apporte déjà l’IA générative à son assistant virtuel Bixby pour les appareils ménagers, mais elle ne sera pas aussi puissante que ChatGPT. « Lorsque nous pensons à l’IA générative, nous pensons souvent à ChatGPT, mais nous ne visons pas un service aussi lourd », a déclaré Miyoung Yoo, vice-président de la division des appareils électroménagers de Samsung Electronics, en septembre. « Même si l’utilisateur n’a pas utilisé une commande définie, Bixby comprendra le contexte de la conversation et permettra une communication plus naturelle ».

Samsung Gauss est actuellement utilisé en interne pour la « productivité des employés », selon Samsung. Il sera « étendu à une variété d’applications de produits Samsung pour fournir une nouvelle expérience utilisateur dans un proche avenir ».