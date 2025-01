Galaxy S25 : Comment l’IA Gemini révolutionne l’expérience Samsung !

Lors de l’événement Galaxy Unpacked 2025, Samsung a dévoilé sa toute nouvelle gamme de smartphones Galaxy S25, qui ne se distingue pas seulement par ses composants de pointe, mais aussi par une intégration poussée des fonctionnalités basées sur l’IA Gemini de Google.

Grâce à la puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy et au processeur neuronal Hexagon NPU, cette série promet une expérience utilisateur plus intelligente et intuitive. Voici un aperçu des fonctionnalités et de leur fonctionnement.

Une IA embarquée grâce à Gemini

L’une des innovations majeures de la Galaxy S25 réside dans sa capacité à gérer des tâches d’intelligence artificielle directement sur l’appareil, sans nécessiter de connexion Internet. Cette prouesse est rendue possible par le Hexagon NPU, qui assure un traitement rapide et sécurisé sur l’appareil.

Accès rapide à Gemini

Un appui long sur le bouton latéral active instantanément Gemini AI.

Une fois activée, Gemini peut exécuter des tâches, répondre aux questions ou fournir des informations pertinentes basées sur l’application ou l’écran en cours.

Extensions Gemini : Une intégration fluide entre les applications

Samsung et Google ont renforcé l’intégration de Gemini dans plusieurs applications, qu’elles soient natives à Samsung ou issues de l’écosystème Google :

Gemini peut gérer des tâches nécessitant plusieurs applications , comme Google Maps, YouTube, Gmail, ou Samsung Reminder.

, comme Google Maps, YouTube, Gmail, ou Samsung Reminder. Exemple pratique : vous pouvez demander à Gemini de trouver un lieu sur Google Maps, de chercher une vidéo YouTube à ce sujet et de créer un rappel dans Samsung Reminder — le tout en une seule interaction fluide.

Gemini Live : Transcriptions et enrichissement contextuel en temps réel

Transcriptions en temps réel : Gemini Live permet de transcrire des conversations clés instantanément.

Ajouts contextuels : L’IA peut également enrichir les transcriptions en y intégrant des images, des vidéos YouTube ou d’autres données pertinentes directement dans la conversation enregistrée.

Project Astra: Des outils IA pour une productivité augmentée

Project Astra, un ensemble de fonctionnalités innovantes, fera ses débuts avec la série Galaxy S25 avant de s’étendre à d’autres appareils Android. Les fonctionnalités incluent :

Partage d’écran : Montrez votre écran en direct à d’autres utilisateurs, avec des annotations intelligentes.

Partage de vidéo en direct : Collaborez en temps réel grâce à des flux vidéo enrichis de suggestions intelligentes.

Samsung et Google collaborent également pour améliorer les outils d’accessibilité grâce à l’IA Gemini :

TalkBack : Cette future fonctionnalité offrira des descriptions détaillées d’images pour aider les utilisateurs malvoyants ou non-voyants.

Le traitement du langage naturel de Gemini garantit des outils intuitifs et précis pour les personnes en situation de handicap.

Et après ?

La série Galaxy S25 marque le début d’une intégration plus profonde de Gemini AI dans l’écosystème Samsung, avec encore plus de fonctionnalités prévues dans les futures mises à jour. Cette collaboration entre Samsung et Google vise à offrir une expérience fluide où l’IA est au cœur des appareils.

La gamme Samsung Galaxy S25 ne se contente pas d’apporter des améliorations matérielles impressionnantes ; elle redéfinit également le rôle de l’intelligence artificielle dans nos smartphones. Avec des outils comme les transcriptions en temps réel, les interactions multi-applications fluides et les améliorations en accessibilité, l’intégration de Gemini AI fixe un nouveau standard pour des appareils plus intelligents et plus accessibles.