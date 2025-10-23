Accueil » Huawei lance HarmonyOS 6 : un système plus fluide, plus intelligent et plus sécurisé

Huawei a officiellement dévoilé HarmonyOS 6 lors de sa conférence développeurs 2025 en Chine. Cette nouvelle version du système maison marque une étape majeure avec une interface repensée, une intégration plus poussée de l’IA et des performances nettement améliorées sur l’ensemble de l’écosystème Harmony.

Notons également que la marque abandonne le suffixe NEXT, utilisé dans la précédente version.

HarmonyOS 6 : Un design plus élégant et réactif

HarmonyOS 6 introduit une expérience visuelle plus cohérente et naturelle, grâce à des animations fluides et un système de luminosité adaptative qui réagit aux interactions (assistant vocal, édition photo, gestion de la confidentialité…).

L’écran de verrouillage bénéficie de personnalisations AIGC (IA générative), capables de créer automatiquement des signatures artistiques et des fonds d’écran en analysant la typographie et les images de l’utilisateur.

Les thèmes d’humeur changent selon l’état d’esprit de l’utilisateur, avec des légendes et émojis correspondants, tandis que le thème « Fuzzy Ball » réagit à la voix ou aux commandes vocales avec des effets visuels dynamiques.

Des performances et une intégration multi-appareils accrues

Propulsé par le nouveau Ark Engine, HarmonyOS 6 offre des gains de vitesse mesurables :

+11 % pour le démarrage des applications

+21 % pour le rendu des pages

+30 % pour le chargement des contenus

Par rapport à HarmonyOS 5, les performances globales progressent de 15 %, tandis que la durée de batterie gagne jusqu’à 51 minutes.

Le partage de contenu a lui aussi été revu : plus de 60 applications prennent désormais en charge la fonction Tap-to-Share, et il est possible de faire glisser des fichiers du regard vers un autre appareil.

HarmonyOS 6 permet même d’ouvrir un PDF volumineux en 0,6 seconde, contre 55 secondes sur Windows 11 selon Huawei.

IA, créativité et santé connectée

L’IA est au cœur du système. L’application photo intègre désormais le portrait intelligent contextuel, qui ajuste automatiquement la lumière et la profondeur de champ. La fonction AI One-Click Filming transforme, elle, des photos statiques en clips animés.

L’assistant vocal Xiaoyi devient plus intelligent : il comprend les dialectes, exécute des tâches multi-étapes et gère la catégorisation automatique des fichiers, la transcription d’enregistrements ou la génération de résumés.

Côté santé, l’AI Health Assistant propose des consultations vocales, la navigation hospitalière, la gestion des rendez-vous et l’interprétation automatique des bilans médicaux via iFLYTEK.

Sécurité et vie privée : un nouveau bouclier intelligent

Avec sa nouvelle architecture StarShield Security, Huawei renforce la sécurité à tous les niveaux, du noyau système jusqu’aux applications.

Parmi les nouveautés :

Family Anti-Fraud: détecte les appels suspects et peut couper la communication à distance.

AI Anti-Fraud : bloque les tentatives de deepfakes pendant les appels vidéo.

Anti-Peek Protection: masque les contenus sensibles si quelqu’un regarde l’écran.

Partage chiffré et mode « View-Once », empêchant captures d’écran et réutilisation de fichiers.

Le framework HPIC (HarmonyOS Personal Intelligent Computing) garantit que le traitement des données IA reste local et privé, même lors d’opérations dans le cloud.

Accessibilité et contrôle familial

HarmonyOS 6 apporte aussi des outils d’assistance visuelle pour la navigation en temps réel, un mode de protection oculaire et un suivi à distance permettant de vérifier la position ou l’activité d’un proche.

Appareils compatibles et calendrier de déploiement

La bêta publique a démarré le 22 octobre 2025 en Chine, avec un déploiement progressif d’ici fin 2025. Les territoires de Hong Kong, Macao et Taïwan ne sont pas inclus pour l’instant.

Octobre 2025 — Bêta publique

Mate 70

Mate 60

Mate X6

Mate X5

Pura 80

Pura 70

Pura X

Pocket 2

Nova 12 à 14

MatePad Pro 13.2 »/12,2 »/11 Pro

Octobre 2025 — Bêta fermée

Mate XT

MateBook Fold Ultimate Design

MatePad Pro 12.2 » (2025)

Watch 5/GT 5

FreeBuds 6/7i

FreeArc

Novembre–décembre 2025

Nova 14 Lite

Enjoy 70X

MatePad Mini/Air/11.5S

Watch Fit 4

FreeBuds Pro 4

FreeClip 2

Produits IoT

Smart Mate TV

Smart Home X2 Pro

Router X1

Sound X Series

Smart Door Lock 2

En résumé, HarmonyOS 6 mise sur trois piliers :

Fluidité et interconnexion entre appareils. Intelligence et créativité au service du quotidien. Protection des données renforcée par l’IA.

Avec cette version, Huawei continue de bâtir un écosystème indépendant et complet, mêlant smartphones, tablettes, PC, wearables et objets connectés.