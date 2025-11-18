DJI Osmo Action 6 : une caméra d’action à ouverture variable et capteur 1/1,1 pouce

Avec un capteur carré de 1/1,1 pouce, une ouverture variable inédite et une dynamique de 13,5 stops, DJI redéfinit les limites de la prise de vue extrême. La Osmo Action 6, fraîchement lancé en Chine, ne se contente plus de filmer l’action : elle devient un véritable outil de création.

DJI rompt avec les codes : l’ouverture variable arrive enfin

Jusqu’ici, les caméras d’action partageaient un dogme immuable : une ouverture fixe, synonyme de compromis. DJI balaie cette contrainte d’un revers de main en introduisant une ouverture variable f/2.0–f/4.0, une première dans l’univers des caméras d’action. Cette nouveauté change tout : plus de contrôle sur l’exposition, des images nocturnes magnifiées, et même un effet starburst digne des appareils photo experts.

Avec son capteur carré de 1/1,1 pouce et ses pixels de 2,4 µm, la nouvelle Osmo Action ne joue plus dans la catégorie des mini-caméras robustes. Elle vise clairement le territoire des boîtiers hybrides — en beaucoup plus compact.

De la lumière aux ténèbres : une caméra pensée pour la nuit

La Osmo Action 6 impressionne surtout là où les action cams s’essoufflent : dans l’obscurité. Le mode SuperNight filme en 4K/60 ips, préserve les détails et exploite pleinement la dynamique de 13,5 stops.

Pour les monteurs exigeants, le profil D-Log M 10 bits garantit une plage colorimétrique élargie, prête pour l’étalonnage. Le mode 4K Personnalisé permet quant à lui de capturer en plein format puis de recadrer au montage — idéal pour produire simultanément une version horizontale et verticale d’une même scène.

Les amateurs de ralenti y trouveront aussi leur compte : DJI annonce un super slow motion jusqu’à l’équivalent de 960 ips en 1080p, une prouesse pour un boîtier aussi compact.

Stabilité extrême et captation immersive

Côté stabilisation, DJI confirme son avance. RockSteady 3.0+, HorizonSteady et HorizonBalancing garantissent des images fluides, même lorsque la caméra vire dans tous les sens jusqu’à 360°. Ajoutez à cela un zoom sans perte 2×, un FOV ultra-large 182° via accessoire, et des modes couleur cinéma : l’outil devient une machine à créativité.

Le tout tient dans un boîtier IP68, résistant à –20 °C, autonome jusqu’à 4 h, doté de 50 Go de stockage interne et capable d’être contrôlé par gestes. Une caméra qui se plie aux besoins de l’aventure — sans compromis.

Une caméra d’action… mais surtout une caméra de récit

DJI a également soigné l’audio. La Osmo Action 6 se connecte sans récepteur aux micros DJI Mic 2, Mic 3 ou Mic Mini. Trois micros intégrés, suppression du vent assistée par IA, enregistrement en stéréo : l’image n’est plus la seule à monter en gamme.

L’écosystème suit la même logique, avec des objectifs macro, des modules FOV, des kits d’extension et un caisson allant jusqu’à 60 m. De quoi transformer une session de surf, une sortie VTT ou un vlog urbain en véritable production.

Prix et disponibilité

La DJI Osmo Action 6 est disponible immédiatement, déclinée en deux packs :

Bundle Standard – 379 € : caméra + batterie + fixation + câble + accessoires de base

Bundle Aventure – 479 € : deux batteries supplémentaires, caisson batterie, barre d’extension 1,5 m, etc.

Le programme DJI Care Refresh reste proposé, couvrant jusqu’à quatre remplacements sur deux ans.