DJI Osmo Mobile 8 : la nacelle stabilisée avec suivi DockKit débarque à 159 €

DJI, déjà maître du ciel avec ses drones, et plus récemment dans les maisons, continue d’investir l’univers des créateurs de contenu avec le lancement du Osmo Mobile 8.

Cette nacelle stabilisée pour smartphone ne se contente pas d’améliorer la prise de vue : elle la réinvente. Avec une rotation horizontale illimitée à 360°, une compatibilité native avec Apple DockKit, et un module multifonction intelligent, DJI repousse les limites de la captation mobile.

Résultat : que vous filmiez un vlog, un animal de compagnie ou un concert, le sujet reste parfaitement cadré — et toujours net.

Trois technologies de suivi pour une fluidité parfaite

C’est la grande nouveauté de cette 8e génération : trois modes de suivi distincts. D’abord, l’intégration de DockKit d’Apple permet aux utilisateurs d’iPhone de profiter du suivi directement dans l’app Appareil Photo ou d’autres applications tierces compatibles. Un atout de taille pour les créateurs iOS qui veulent tourner sans compromis ni apps additionnelles.

Ensuite, DJI muscle sa technologie propriétaire ActiveTrack 7.0.1, capable désormais de suivre aussi bien des humains que des animaux ou objets, même en situation de mouvement rapide ou dans un cadre encombré.

Enfin, le module magnétique se dote de gestes intelligents — une paume pour activer le suivi, un « V » pour prendre une photo, ou un double « L » pour ajuster le cadrage. Une interaction intuitive qui fluidifie l’expérience, même en solo.

Un module multifonction pensé pour les créateurs

DJI va plus loin qu’une simple nacelle. Son module multifonction embarque :

Une lumière d’appoint réglable (8 niveaux de luminosité, 8 températures de couleur)

Un récepteur audio intégré, compatible avec la gamme DJI Mic (Mic 2, Mic 3, Mic Mini)

Un trépied et une barre d’extension intégrés pour varier les angles et inclure plus de sujets dans le cadre

Le tout contrôlable à la main, sans jamais toucher l’écran. C’est simple, tout est conçu pour libérer la créativité.

Stabilisation et design au service de l’histoire

Le Osmo Mobile 8 n’est pas qu’un concentré de technologies, c’est aussi une expérience physique soignée. Sa nouvelle poignée ergonomique facilite les plans en contre-plongée, tandis que son poids maîtrisé (370 g) permet un usage prolongé sans fatigue. Son autonomie de 10 heures et la possibilité de recharger son smartphone directement en font un allié idéal pour les tournages en extérieur.

Et pour les plus exigeants, la stabilisation sur trois axes de 7e génération garantit des plans fluides, même en mouvement rapide.

Une proposition de valeur claire et accessible

Proposé à 159 €, le Osmo Mobile 8 s’impose comme un outil créatif haut de gamme à prix contenu. Il est disponible dès aujourd’hui sur la boutique DJI et chez les revendeurs agréés, avec en prime un ensemble d’accessoires complémentaires pour enrichir l’expérience.