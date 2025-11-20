Accueil » ChatGPT Atlas ajoute les onglets verticaux à la manière du navigateur Arc

ChatGPT Atlas ajoute les onglets verticaux à la manière du navigateur Arc

ChatGPT Atlas ajoute les onglets verticaux à la manière du navigateur Arc

À peine lancé sur macOS, ChatGPT Atlas évolue déjà. OpenAI introduit une nouvelle interface à onglets verticaux qui rapproche nettement son navigateur intelligent de l’expérience proposée par Arc — l’un des plus ambitieux navigateurs de nouvelle génération.

Une mise à jour qui vise à fluidifier la navigation et à réduire l’encombrement visuel.

ChatGPT Atlas : Des onglets verticaux inspirés d’Arc, avec une sidebar flexible

La nouveauté la plus visible est l’arrivée des onglets verticaux, accessibles dans une barre latérale à gauche. Plus besoin d’empiler les onglets en haut : il suffit désormais de faire clic droit dans la barre d’adresse → Tab Style → Vertical Tabs.

Comme sur Arc :

la sidebar est redimensionnable,

les onglets peuvent être réordonnés,

et l’organisation générale devient plus visuelle et plus contrôlable.

La barre d’adresse reste en haut, rappelant que l’interface d’Atlas n’a pas encore la modularité totale du navigateur de The Browser Company — mais la direction est clairement posée.

Google peut maintenant devenir votre moteur de recherche par défaut

C’était une demande récurrente : ChatGPT Atlas permet désormais de définir Google comme moteur de recherche principal. Une décision logique, tant l’utilisation d’Atlas ressemblait parfois à une recherche Google augmentée par ChatGPT, avec une dizaine de sources proposées et un lien vers Google Search affiché en haut à droite.

Avec cette mise à jour, ChatGPT Atlas assume davantage son rôle de navigateur hybride — à la fois moteur IA et passerelle vers le web classique.

Améliorations de navigation : multitabs, extensions et téléchargements

OpenAI en profite pour déployer plusieurs ajustements ergonomiques :

sélection et déplacement de plusieurs onglets en maintenant Cmd ou Shift,

import automatique des extensions depuis votre navigateur actuel lors de l’installation d’Atlas (fonction à venir pour les utilisateurs existants),

nouvelle interface de gestion des téléchargements, plus claire,

prise en charge de passkeys iCloud Keychain, renforçant la sécurité des connexions.

Des ajouts qui rapprochent Atlas d’un navigateur complet, sans sacrifier son identité tournée vers l’IA.

ChatGPT Atlas : un navigateur IA qui trouve sa place

Lancé le mois dernier, ChatGPT Atlas s’inscrit dans une vague de navigateurs augmentés par IA, aux côtés de Perplexity Comet ou de l’extension Gemini pour Chrome.

Son fonctionnement est double :

entrer une URL pour naviguer « comme d’habitude »,

ou poser une question pour obtenir une réponse contextualisée par ChatGPT, accompagnée de sources vérifiées.

Avec l’arrivée des onglets verticaux et des réglages plus poussés, OpenAI affine son outil et tente d’offrir une alternative crédible aux navigateurs traditionnels — sans renoncer à sa dimension conversationnelle.