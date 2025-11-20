Accueil » Google lance Nano Banana Pro : l’IA d’image à la qualité studio

Après le buzz mondial provoqué par les mini-figurines hyperréalistes de Nano Banana l’été dernier, Google revient avec une version radicalement améliorée : Nano Banana Pro.

Construit sur Gemini 3 Pro Image, ce nouveau modèle place la barre très haut avec une qualité « studio », un rendu texte enfin impeccable et des outils d’édition avancés qui transforment l’image générative en véritable atelier créatif.

Une nouvelle génération d’images IA ancrée dans la connaissance du monde réel

Nano Banana Pro n’est pas qu’un simple modèle d’image : il embarque la compréhension avancée, le raisonnement et les capacités multilingues de Gemini 3 Pro. Résultat, des visuels plus cohérents, des compositions plus crédibles, et surtout des créations contextuelles, capables d’utiliser des données en temps réel (météo, sports, tendances…) grâce à l’intégration avec Google Search.

Google met en avant la capacité du modèle à produire des infographies, diagrammes, posters ou invitations complets avec texte intégré — un domaine où l’IA échouait encore massivement il y a quelques mois.

Un rendu texte enfin maîtrisé : slogans, paragraphes et multilingue

C’est l’un des grands sauts de cette génération : Nano Banana Pro sait rendre du texte lisible, précis et stable directement dans l’image — que ce soit un titre court ou un paragraphe entier.

Grâce au raisonnement profond de Gemini 3, la génération fonctionne en plusieurs langues, ce qui ouvre la voie à des affiches, flyers, maquettes ou présentations instantanées, sans retouches manuelles interminables.

Des compositions complexes : jusqu’à 14 images, et 5 visages cohérents

Là où l’édition précédente peinait parfois à maintenir une cohérence esthétique, Nano Banana Pro élargit le champ des possibles :

fusion de jusqu’à 14 images dans une seule scène,

cohérence et ressemblance pour jusqu’à 5 personnes,

meilleure gestion des angles, profondeurs, perspectives.

Une fonctionnalité idéale pour les montages créatifs, les storyboards ou les compositions marketing.

Un studio créatif complet : retouches locales, angles, bokeh, lumière…

Nano Banana Pro se distingue aussi par son outillage d’édition avancé.

On peut désormais :

sélectionner précisément un élément,

modifier la mise au point,

changer l’angle de caméra,

ajouter un bokeh,

recoloriser,

ou transformer une scène de jour en nuit.

Les créations peuvent être exportées en 2K ou 4K, et dans de nombreux formats d’aspect.

Une IA plus sûre : métadonnées C2PA et détection renforcée

Toutes les images générées ou éditées via Nano Banana Pro embarquent des métadonnées C2PA — un standard qui facilite l’identification des contenus générés par IA et lutte contre les deepfakes.

Google renforce aussi SynthID, son outil de détection, qui permettra bientôt d’identifier l’audio et la vidéo générés par IA. Les utilisateurs gratuits et Pro conserveront un watermark visible, tandis que les abonnés Ultra pourront générer des images sans watermark visible.

Où essayer Nano Banana Pro ?

Le modèle est disponible dès aujourd’hui, gratuitement et dans le monde entier, via l’app Gemini, en choisissant Créer des images -> Raisonnement, NotebookLM globalement, et Search AI Mode (US, abonnés AI Pro & Ultra).

Google va également intégrer Nano Banana Pro dans Google Slides & Google Vids (Workspace), Google Ads, Gemini API & Google AI Studio, Vertex AI, Google Antigravity, Google Flow (AI Ultra), et bientôt Gemini Enterprise.

Les utilisateurs pourront alterner entre Nano Banana (rapide, pour petites retouches) et Nano Banana Pro (compositions complexes).

Une étape majeure pour l’imagerie générative

Nano Banana Pro n’est pas simplement une mise à jour : c’est une réinvention. Entre rendu texte impeccable, édition locale précise, cohérence multi-personnes et intégration du savoir en temps réel, Google montre clairement sa volonté de s’imposer comme leader de l’image générative polyvalente.

Un outil aussi puissant que ludique, qui pourrait bien devenir la référence créative pour les designers, les communicants… et tous les utilisateurs curieux.