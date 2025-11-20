Honor Magic 8 Mini : un compact ultra-fin pourrait signer le retour du petit flagship Android

Honor préparerait un retour inattendu : celui d’un véritable flagship compact, sans compromis et sans déclinaison « lite ». Une fuite évoque un modèle baptisé Magic 8 Mini, au format ultra-fin et doté d’un équipement digne du haut de gamme.

À l’heure où les smartphones s’alourdissent année après année, cette perspective a quelque chose d’étonnamment rafraîchissant.

Le retour d’un format oublié, mais toujours désiré

L’écosystème Android s’est progressivement éloigné des petits formats, laissant le terrain vacant aux modèles géants. Pourtant, voilà que les premières indiscrétions venues de Weibo — via le toujours très actif Digital Chat Station — relancent l’idée d’un compact ambitieux. Alors que les Magic 8 et Magic 8 Pro ont été lancés en octobre, un prototype du Magic 8 Mini circulerait déjà.

Le détail qui intrigue ? Son épaisseur : entre 5 et 6 mm seulement, selon le leak. Une silhouette qui le placerait parmi les smartphones les plus fins du marché, tout en conservant un véritable statut de « mini », là où la majorité des concurrents dépassent allègrement les 6,5 pouces.

Un écran contenu mais confortable, dans un châssis ultra-fin

Le Magic 8 Mini adopterait un écran de 6,31 pouces — une diagonale devenue la norme pour les « compacts modernes », même si le terme prête désormais à discussion. Associé à un châssis extrêmement mince, l’ensemble pourrait offrir une prise en main rare en 2026 : légère, fine et résolument mobile.

Honor viserait ainsi un double équilibre : finesse extrême et surface d’affichage confortable. Un pari difficile, mais qui pourrait séduire les utilisateurs lassés des smartphones toujours plus massifs.

Un module photo encore en discussion, mais une ambition affichée

La partie photo reste l’une des zones les plus floues de la fuite. Honor testerait un capteur principal de 200 mégapixels, mais envisagerait également un module 50 mégapixels de 1/1,5″, probablement plus adapté à un châssis ultra-fin.

Le véritable point d’intérêt se situe pourtant ailleurs : la possible présence d’un téléobjectif. Rares sont les modèles de moins de 6,5 pouces à intégrer un téléphoto sérieux. Même le OnePlus 13T, pourtant compact (6,32 pouces), se contente d’un petit capteur 2x de 1/2,75”. Si Honor parvient à intégrer un zoom viable dans un design aussi fin, ce serait un vrai élément différenciateur.

Puissance MediaTek et batterie surprenante pour un format mini

Sous le capot, le Magic 8 Mini hériterait du Dimensity 9500, le même SoC haut de gamme que l’on retrouve sur les Vivo X300 et X300 Pro. De quoi garantir un niveau de performance équivalent à celui d’un flagship classique.

La batterie, elle, atteindrait 5 500 mAh selon les rumeurs. Un chiffre remarquable pour un smartphone aussi fin, même si légèrement en retrait par rapport au OnePlus 13T (6 260 mAh pour 8,2 mm d’épaisseur). Le compromis semble néanmoins cohérent : autonomie solide, mais pas au détriment de la silhouette.

Honor Magic 8 Mini : Une annonce encore floue, mais un projet qui intrigue

Honor n’a évidemment rien confirmé, et la marque se prépare surtout au lancement de la série Honor 500 le 24 novembre en Chine. Impossible de savoir si ce Magic 8 Mini fera partie de la même scène ou s’il attendra une période plus propice.

Reste que les fuites dessinent un appareil rare : un flagship compact, ultra-fin et non sacrifié, dans un marché dominé par la surenchère de tailles. Pour beaucoup d’utilisateurs en quête d’un smartphone réellement portable, ce Mini pourrait bien être l’appareil qu’ils attendent depuis des années.